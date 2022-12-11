اليوم السابع
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مصرع فلاح سقط فى ترعة بإحدى قرى مركز بيلا بكفر الشيخ

الأحد، 11 ديسمبر 2022 02:57 م
مصرع فلاح سقط فى ترعة بإحدى قرى مركز بيلا بكفر الشيخ مديريه امن كفر الشيخ - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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لقى فلاح مصرعه، إثر سقوطه في مياه ترعة مغشيًا عليه، بعدما انهار عليه حفر خلال تركيبه ماسورة لري الأرض الزراعية في إحدى القري التابعة لمركز بيلا بكفر الشيخ.

 

تلقت غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بلاغًا بسقوط "م.ن.ا" فلاح 46 عامًا يقيم بإحدي القري التابعة لمركز بيلا، مغشيًا عليه في مياه ترعة وتوفي، وبتوقيع الكشف الطبي على المتوفى بمعرفة مفتش الصحة تبين أن سبب وفاته إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في وفاته.

 

تبين من البلاغ الوارد للوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، أن المتوفى، خلال عمله بتركيب ماسورة لتوصيلها بساقية من أجل توفير المياه لري الأرض الزراعية، انهار عليه حفر، ما أدى إلى سقوطه مغشيًا عليه في مياه ترعة مجاورة لأعمال الحفر أسفرت عن مصرعه غرقًا.

 

 


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