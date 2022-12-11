اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 ديسمبر 2022 10:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير تعليم القليوبية تشارك فى الاحتفال باليوم العالمى لذوى الهمم بطوخ.. صور

الأحد، 11 ديسمبر 2022 06:00 م
مدير تعليم القليوبية تشارك فى الاحتفال باليوم العالمى لذوى الهمم بطوخ.. صور جانب من الاحتفال
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شاركت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في الاحتفال باليوم العالمي لذوى الهمم بإدارة طوخ التعليمية، في مدرسة التربية الفكرية، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.
 
وخلال الاحتفالية، كرمت مدير تعليم القليوبية، الطلاب المشاركين في الاحتفالية، كما كرمت الفائزين في مسابقة كرة القدم الخماسية وتنس الطاولة لطلاب مدارس الأمل للصم وضعاف السمع بإدارة طوخ التعليمية.
 
 وحصلت مدرسة الأمل للصم بالقناطر الخيرية على المركز الأول، فيما حصلت مدرسة الأمل للصم ببنها، على المركز الثاني، وأيضا حصلت مدرسة الأمل للصم بشبين القناطر بالمركز الثالث.
 
مدير تعليم القليوبية تشارك في الإحتفال باليوم العالمي لذوى الهمم بإدارة طوخ التعليمية (1)
الاحتفال باليوم العالمي لذوى الهمم بإدارة طوخ التعليمية

مدير تعليم القليوبية تشارك في الإحتفال باليوم العالمي لذوى الهمم بإدارة طوخ التعليمية (3)
إدارة طوخ التعليمية

مدير تعليم القليوبية تشارك في الإحتفال باليوم العالمي لذوى الهمم بإدارة طوخ التعليمية (2)
مدير تعليم القليوبية تشارك في الإحتفال باليوم العالمي لذوى الهمم بإدارة طوخ التعليمية (2)

مدير تعليم القليوبية تشارك في الإحتفال باليوم العالمي لذوى الهمم بإدارة طوخ التعليمية (7)
مدير تعليم القليوبية تشارك في الإحتفال باليوم العالمي لذوى الهمم بإدارة طوخ التعليمية (7)

مدير تعليم القليوبية تشارك في الإحتفال باليوم العالمي لذوى الهمم بإدارة طوخ التعليمية (6)
مدير تعليم القليوبية تشارك في الإحتفال باليوم العالمي لذوى الهمم بإدارة طوخ التعليمية (6)

مدير تعليم القليوبية تشارك في الإحتفال باليوم العالمي لذوى الهمم بإدارة طوخ التعليمية (9)
مدير تعليم القليوبية تشارك في الإحتفال باليوم العالمي لذوى الهمم بإدارة طوخ التعليمية (9)

مدير تعليم القليوبية تشارك في الإحتفال باليوم العالمي لذوى الهمم بإدارة طوخ التعليمية (8)
مدير تعليم القليوبية تشارك في الإحتفال باليوم العالمي لذوى الهمم بإدارة طوخ التعليمية (8)

مدير تعليم القليوبية تشارك في الإحتفال باليوم العالمي لذوى الهمم بإدارة طوخ التعليمية (3)
مدير تعليم القليوبية تشارك في الإحتفال باليوم العالمي لذوى الهمم بإدارة طوخ التعليمية (3)

مدير تعليم القليوبية تشارك في الإحتفال باليوم العالمي لذوى الهمم بإدارة طوخ التعليمية (1)
مدير تعليم القليوبية تشارك في الإحتفال باليوم العالمي لذوى الهمم بإدارة طوخ التعليمية (1)

مدير تعليم القليوبية تشارك في الإحتفال باليوم العالمي لذوى الهمم بإدارة طوخ التعليمية (2)
مدير تعليم القليوبية تشارك في الاحتفال باليوم العالمي لذوى الهمم بإدارة طوخ التعليمية (2)

مدير تعليم القليوبية تشارك في الإحتفال باليوم العالمي لذوى الهمم بإدارة طوخ التعليمية (5)
اليوم العالمي لذوى الهمم بإدارة طوخ التعليمية

مدير تعليم القليوبية تشارك في الإحتفال باليوم العالمي لذوى الهمم بإدارة طوخ التعليمية (4)
مدير تعليم القليوبية تشارك في الاحتفال
 

اخبار القليوبية

تعليم القليوبية

مدارس القليوبية

ذوى الهمم

قادرون باختلاف

إدارة طوخ التعليمية

مدير تعليم القليوبية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة