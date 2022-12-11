مدير تعليم القليوبية تشارك فى الاحتفال باليوم العالمى لذوى الهمم بطوخ.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

شاركت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في الاحتفال باليوم العالمي لذوى الهمم بإدارة طوخ التعليمية، في مدرسة التربية الفكرية، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وخلال الاحتفالية، كرمت مدير تعليم القليوبية، الطلاب المشاركين في الاحتفالية، كما كرمت الفائزين في مسابقة كرة القدم الخماسية وتنس الطاولة لطلاب مدارس الأمل للصم وضعاف السمع بإدارة طوخ التعليمية.

وحصلت مدرسة الأمل للصم بالقناطر الخيرية على المركز الأول، فيما حصلت مدرسة الأمل للصم ببنها، على المركز الثاني، وأيضا حصلت مدرسة الأمل للصم بشبين القناطر بالمركز الثالث.