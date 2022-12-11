عضو التحالف الوطنى: الدولة تساهم فى تخفيف العبء عن المواطنين

كتب الأمير نصرى

قال سامح النمر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، إن الدولة المصرية تساهم فى تخفيف العبء عن المواطنين، ونحن كمجتمع مدنى نعتبر الجزء الثانى ونقف فى ظهر الدولة حيث نقوم برفع العبء عن المواطنين، موضحا، أننا نحاول أن نصل لكل مكان فى مصر.

وأكد سامح النمر، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن الهدف من قوافل "ستر وعافية" أنها ستذهب للأهالى فى كل قرية ونجع، وليس أن يذهب الأهالى إليها، مشيرا إلى أن القافلة تعمل على تهيئة القرية التى ستشهد القافلة قبل تنفيذها وعمل حصر للأسر الأولى بالرعاية، وتقديم مساعدات لهم على قدر المستطاع بدون مقابل.

ولفت سامح النمر إلى أن كرتونة المواد الغذائية تكفى الأسرة لمدة 15 يوما، موضحا أن دور المؤسسات المشاركة مع الدولة فى تخفيف التأثير الاقتصادى على المواطنين، مشيرا إلى أن العالم أجمع يعانى من أزمات اقتصادية كبيرة.