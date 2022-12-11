ضبط مخدرات بقيمة 6 ملايين جنيه في الإسماعيلية

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالإسماعيلية لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة بحوزته أكثر من 90 كيلو جرام لمخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على رصد وتتبع العناصر الإجرامية من حائزى ومُتجرى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إداره البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة فايد) بحيازة كمية من المواد المخدرة وفـى طريقه لترويجها على عملائه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال قيادته سيارة ربع نقل.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 91 كيلو جرام – مبلغ مالى- هاتف محمول) بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (6,370,000) مليون جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.