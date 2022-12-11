اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 ديسمبر 2022 04:38 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط مخدرات بقيمة 6 ملايين جنيه في الإسماعيلية

الأحد، 11 ديسمبر 2022 12:52 ص
ضبط مخدرات بقيمة 6 ملايين جنيه في الإسماعيلية حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالإسماعيلية لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة بحوزته أكثر من 90 كيلو جرام لمخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على رصد وتتبع العناصر الإجرامية من حائزى ومُتجرى المواد المخدرة. 
 
 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إداره البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة فايد) بحيازة كمية من المواد المخدرة وفـى طريقه لترويجها على عملائه.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال قيادته سيارة ربع نقل.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 91 كيلو جرام – مبلغ مالى- هاتف محمول) بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه.
 
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (6,370,000) مليون جنيه تقريباً.
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

العناصر الاجرامية

ضبط مخدرات

أمن الاسماعلية

الأجهزة الأمنية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة