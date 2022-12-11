اليوم السابع
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رئيس مياه الفيوم عن الطفل المتوفى بخزان صرف صحى: تابع للأهالى وليس لنا

الأحد، 11 ديسمبر 2022 11:46 ص
رئيس مياه الفيوم عن الطفل المتوفى بخزان صرف صحى: تابع للأهالى وليس لنا جثه - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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قال المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، في تصريح خاص لليوم السابع، إن الطفل الذي عثر عليه متوفيا بعد تغيبه لـ10 أيام بمركز طامية، سقط في خزان صرف صحي تابع للأهالي، وليس تابعا للشركة، مؤكدا أن المنطقة غير مخدومة بالصرف الصحي.


كان  اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بعثور أهالي قرية الجمهورية بنطاق المركز على جثة طفل في العقد الأول من العمر داخل خزان صرف صحي، وتبيّنّ أنّه مبلغ باختفائه منذ 10 أيام، وانتقلت قوة من مركز شرطة طامية برئاسة الرائد محمد عشري رئيس المباحث، إلى مكان العثور على الطفل.

 

وبمناظرة الجثة، تبيّنّ أنّ الجثة لطفل يدعى ياسين ع ح 9 سنوات، بعزبة الحاج عطا بقرية الهيئة بمنطقة كوم أوشيم، وأنّه مبلغ باختفائه منذ 10 أيام، وكانت أسرته تبحث وتم نقل الجثة إلى وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

 

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