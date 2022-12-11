خسائر أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. 11.1% لبرنت و11.2% للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية، حيث انخفض خام القياس العالمى برنت بنحو 11.1%، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 11.2%.

وسجلت أسعار النفط، 76.10 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 71.02 دولار .

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن أوبك بلس تسعى للحد من التقلبات في أسعار النفط .

وأضاف وزير الطاقة - في كلمته - خلال جلسات ملتقى الميزانية 2023 اليوم الأحد، حسبما أفادت قناة (الإخبارية ) السعودية - إن العمل الجماعي يستوجب التوافق وإعطاء كل دولة من دول أوبك بلس حقها وأن تكون جزاء من منظومة القرار .

وأوضح أن التوافق في أوبك بلس له انعكاسات كبيرة على السوق البترولية، مشيرا إلى أن أوبك بلس انتقلت إلى مرحلة مختلفة في 2022 يطغى عليها الجانب السياسي .

ولفت إلى أن أوبك بلس تمكنت من التعامل والتعايش مع كل المتغيرات الحالية، وقال " إننا نسعى في أوبك بلس أن نكون منظمين للأسواق ويهمنا الحد من التقلبات .

وأضاف أن أوبك بلس تعمل وفق آلية ومنظور اقتصادي بحت، ولا ندخل في جوانب سياسية ولا ندخل في جوانب التحالفات، ولا هناك نية مستقبلا للانتقال لإي نقلة نوعية إلا من منظور السوق والجانب الاقتصادي.