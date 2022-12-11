حصاد الوزارات.. الصحة: حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تهدف لتقوية مناعة الأطفال

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الصحة جهود دعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية
الصحة: حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تهدف لتقوية مناعة الأطفال أقل من 5 سنوات
الصحة تؤكد: فيروس شلل الأطفال شديد العدوى.. وهذه طرق انتقاله
الصحة تكشف أماكن تواجد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالجمهورية
شروط ترخيص البيوتى سنتر.. تخصيص أماكن لإزالة الشعر وتهذيب الأظافر
مواصفات امتحان مادة اللغة العربية للصفين الأول والثانى الثانوى للترم الأول
وزير القوى العاملة يوجه بتوفير وحدة تدريب متنقلة للبدويات على المشغولات اليدوية
غدا.. اجتماع وزارى لبحث ثانى مرحلة للممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط
التضامن: ندرس زيادة نفقة المطلقات من صندوق تأمين الأسرة المصرية
وزير الأوقاف: نسعى لإعداد أئمة قادرين على قيادة الرأى العام الدينى بفكر مستنير
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