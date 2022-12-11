اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 ديسمبر 2022 05:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد الوزارات.. الصحة: حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تهدف لتقوية مناعة الأطفال

الأحد، 11 ديسمبر 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. الصحة: حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تهدف لتقوية مناعة الأطفال التطعيم ضد مرض شلل الأطفال
إعداد ـ محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الصحة جهود دعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية
الصحة: حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تهدف لتقوية مناعة الأطفال أقل من 5 سنوات
الصحة تؤكد: فيروس شلل الأطفال شديد العدوى.. وهذه طرق انتقاله
الصحة تكشف أماكن تواجد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالجمهورية
شروط ترخيص البيوتى سنتر.. تخصيص أماكن لإزالة الشعر وتهذيب الأظافر
مواصفات امتحان مادة اللغة العربية للصفين الأول والثانى الثانوى للترم الأول
وزير القوى العاملة يوجه بتوفير وحدة تدريب متنقلة للبدويات على المشغولات اليدوية
غدا.. اجتماع وزارى لبحث ثانى مرحلة للممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

 


حصاد الوزارات

اخبار مصر

الصحة

التعليم

الاوقاف

قانون المحال العامة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة