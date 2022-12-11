مواصفات امتحان مادة اللغة العربية للصفين الأول والثانى الثانوى للترم الأول

كتب ــ محمود طه حسين

حدد المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم والتعليم مواصفات الورقة الامتحانية لمادة اللغة العربية، للصف الأول والثاني الثانوي لامتحان الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقه منتصف يناير المقبل.

وأوضح في خطاب للمديريات، أن جميع أسئلة مادة اللغة العربية للصفين الأول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول، موضوعية ولكل سؤال درجة عدا التعبير مقالي الوظيفي درجتان والإبداعي أربع درجات.

وأوضحت المديريات التعليمية، مواصفات الورقة الامتحانية للصف الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2022/2023 لمادة اللغة العربية الفصل الدراسي الأول (الأدب والبلاغة والقراءة والنصوص والنحو والتعبير كالتالي :-

- القراءة : معلومات أدبية في 6 أسئلة السؤال بدرجة واحدة والقصة 6 أسئلة كل سؤال بدرجة.

- النصوص: شعري نثري 10 أسئلة لكل سؤال درجة واحدة.

- الأدب: سؤالان بدرجتين.

- البلاغة: سؤالان بدرجتين.

- النحو: 8 أسئلة درجة علي كل سؤال.

- التعبير: وظيفي إبداعي 6 درجات.

- المجموع الكلي لمادة اللغة العربية 40 درجة.