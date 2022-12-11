شروط ترخيص البيوتى سنتر.. تخصيص أماكن لإزالة الشعر وتهذيب الأظافر

كتب ـ على عبد الرحمن

بدأت المحافظات اليوم الأحد 11 ديسمبر، التطبيق الفعلى لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، ومن بين الأنشطة التى تخضع للقانون هو محل "مركز" البيوتى سنتر.

ووفقا للقانون يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة نشاط محل "مركز" البيوتى سنتر ، مع الالتزام بتوافر عدد من الاشتراطات الخاصة على النحو التالى:

1. تخصص لعمليات تهذيب الأظافر وإزالة الشعر أماكن منفصلة، ويجوز الفصل بستائر.

2. ينشأ مكان لتحضير عجينة السكر والليمون لإزالة الشعر من مواد مقاومة للحريق.

3. تطهير أيدى العمال والعاملات قبل وبعد كل عملية مباشرة، ومراعاة نظافة أجسامهم وملابسهم.

4. يخضع عمال وعاملات المحل للرقابة الصحية طبقًا لاشتراطات وزارة الصحة.



شروط ترخيص البيوتى سنتر

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن القانون الجديد روعى فيه تبسيط الإجراءات التى يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهى مراكز إصدار التراخيص التى تم إنشاءها فى الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يومًا إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التى نص عليها القانون.