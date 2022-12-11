جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من السبائك الذهبية.. صور

كتبت رحاب نبيل

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة مصطفي الجندي مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من السبائك الذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابة علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته، والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب على رحلة خطوط الجزيرة القادمة من الكويت، اشتبه عبد الرحمن محمود الصياد مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبالعرض على أحمد محمد فوزي مدير إدارة الحركة، قام بتكليف إسلام ماهر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فلم يسفر تفتيش حقائبه عن وجود أشياء يستحق عليها رسوم جمركية.

ونظراً لارتباك الراكب الشديد وقصر مدة سفرة لمدة يومان فقط، تم العرض مصطفي الجندي مدير الإدارة، فقام بتشكيل لجنة من إسلام ماهر ومحمد محمود عمر مأموري الجمرك تحت إشراف أحمد محمد فوزي مدير الحركة لتفتيش الراكب ذاتياً، فتبين وجود 5 سبائك ذهبية مخبأة داخل الملابس التي يرتديها.

قرر د أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 164 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات.















