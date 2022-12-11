تعميم تجربة إنتاج الوقود الحيوى من المخلفات العضوية فى قرى مصر.. تفاصيل

كتبت منال العيسوى

أكد الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات ، أن توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة الطاقة، وبنك الكويت الوطنى، لتنفيذ وحدات بيوجاز كبيرة الحجم.

كما أكد العربى، الذى ترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة التابعة لوزارة البيئة، أنه تم مناقشة إعادة تشكيل مجلس الأمناء للمؤسسة، بناء على قانون الجمعيات الأهلية الجديد، والذى يلزم باعادة تشكيل مجلس الامناء بعد توفيق الاوضاع للمؤسسات الأهلية.

كان العام الماضى شهد توقيع مذكرة تفاهم بين بنك الكويت الوطنى مصر ومؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة التابعة لوزارة البيئة، لدعم إنشاء 61 وحدة غاز حيوي منزلية وتعليمية بمحافظة سوهاج ، خاصة عقب نجاح التجربة بمحافظة المنيا، ومن أجل تعميم تكنولوجيا الوقود الحيوي في صعيد مصر.

ويأتي هذا التعاون فى إطار دعم جهود الدولة المصرية نحو تحقيق المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، ومن خلال تعميم تجربة إنتاج الوقود الحيوي من المخلفات العضوية في جميع القري المصرية بمختلف محافظات مصر، حيث سيتم تنفيذها داخل قري محافظة سوهاج ، من خلال عدد من الشركات الناشئة، والتي تقدمت لمناقصة تم طرحها لاختيار أفضل العناصر المنفذة، وتشمل النتائج المتوقعة توفير فرص عمل خضراء، وتحسين الظروف المعيشية في قرى محافظة سوهاج.

جدير بالذكر أن تكنولوجيا البيوجاز، تعد تجسيد لفكرة الاقتصاد الدوار والاقتصاد الأخضر، بعد اعتماد قانون تنظيم ادارة المخلفات، الذى تقوم فلسفته ليس فقط على الإدارة المتكاملة للمخلفات، ولكن أيضا على الشراكة مع المجتمع المدنى، إضافة للنظر لقضية المخلفات من منظور اقتصادى وليس فقط من المنظور البيئى، وتعد مشروعات البيوجاز مثالا لذلك، لما يعكس الشراكة الحقيقة بين المجتمع المدنى وبين مؤسسات الدولة والمواطنين، من أهالى القرى التى سيتم تنفيذ المشروع بها، وبين المؤسسات التعليمية بحيث يكون الجميع شركاء لتنمية هذا الوطن طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.