تصدير 9 آلاف طن…تعرف على الحركة البحرية لموانئ البحر الأحمر

وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 329 شاحنة 31 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 364 شاحنة و16 سيارة.

ويشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينتين الحرية ودليلة، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس، وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس.

فيما شهد ميناء نويبع تداول 1500 طن و237 شاحنة و723 راكب، واستقبل ميناء نويبع اليوم السفينة سينا، وغادرت السفينتين ايلة وبريدج، فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا، ايلة، بريدج، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1271 راكب بموانئها.