انطلاق فعاليات اليوم الأول من الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بجنوب سيناء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

انطلقت اليوم فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتى تستمر حتى يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 ، للأطفال المصريين وغير المصريين على أرض المحافظة، من سن يوم وحتى سن خمس سنوات، تحت رعاية السيد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

وتقام الحملة من خلال 132 فريقا طبيا ومدربا، والتطعيم آمن وبالمجان من خلال الفرق الثابتة بوحدات ومكاتب الصحة والفرق المتحركة من شقة إلى شقة ، ومستهدف الحملة يبلغ 23684 طفلا، تستمر فعاليات تلك الحملة تحت الإشراف المباشر من الدكتور أيمن رخا، وكيل الوزارة، والدكتور أحمد حسانين وكيل المديرية ومدير الطب الوقائى.