الحبس عامين لمتهم بانتحال صفة إعلامى والنصب على المواطنين بشبرا الخيمة

وكانت جهات التحقيق بالقليوبية، أحالت المتهم في القضية رقم 32925/ 2022 جنح ثان شبرا الخيمة، الذي يدعى "هاني ف ص"، والشهير بالإعلامي النصاب، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها، وكذلك انتحال صفة مساعد مذيع شهير، إلى المحاكمة.

وجاء أمر الإحالة أن المتهم "هاني ف ص"، استولى على المبالغ المالية المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم، زكي مصطفى زكي حسن، وانتصار لطفي عبد الوهاب، وأحمد زكي مصطفى، ومايكل فارس غالي إسكندر، وعبد الحميد محمد عبد الحميد عطية، ومحمد عيسى محمد السيد، وعمرو رمضان محمد محمود، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليهم بوجود ربح وهمي على النحو المبين بالأوراق.

فيما أكد الضحايا أمام المحكمة، أن المتهم عمل في مجال النصب والاحتيال، بادعائه أنه إعلامي يمتهن الإعلام، وذلك بعد تقديمه عدة برامج تليفزيونية، وادعى أنه مدير مكتب مذيع شهير، وله علاقات ونفوذ تُمكنه من تسهيل الإجراءات، والحصول على وظائف عمل بالعديد من الهيئات الحكومية، كما تمكن من خلال انتحال الصفة، من الحصول على مبالغ مالية قدرت بمئات الآلاف من عشرات المواطنين، ووعدهم بالحصول لهم على وظائف داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، أو تعيين ذويهم بأماكن مرموقة داخل الدولة، على عكس الحقيقة، كما عمل في مجال بيع الأراضي والعقارات، ليمتد نشاط احتياله راغبي الحصول على الشقق السكنية، بمحيط مركز شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.