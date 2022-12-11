أوكرانيا: روسيا تُطلق أكثر من 50 قذيفة على "دنيبروبتروفسك"

وأضاف ريزنيشنكو - في منشور له عبر موقع "تليجرام" الإلكتروني نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية الرسمية، اليوم الأحد، أن الروس قصفوا منطقة نيكوبول التابعة للإقليم 6 مرات في الليلة الماضية من خلال إطلاق صواريخ جراد والمدفعية الثقيلة، بينما لم ترد حتى الآن أنباء حول وقوع مصابين.

وأوضح ريزنيشنكو، أن 15 منزلًا خاصًا و50 لوحة شمسية والعديد من المباني الخارجية والسيارات وخطوط أنابيب الغاز وخطوط الطاقة تضررت في نيكوبول، بينما بقيت 3 قرى بدون كهرباء ومياه وبدأت أطقم الطوارئ بالفعل في القضاء على العواقب.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركيف الأوكرانية أوليه سينيهوبوف اليوم الأحد أن القوات الروسية فتحت النار على 15 مستوطنة في منطقة خاركيف حيث وردت أنباء عن إصابة رجل يبلغ من العمر 60 عاما.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن سينيهوبوف قوله "خلال الساعات الماضية، تم تسجيل قصف للقوات الروسية في مناطق منطقة خاركيف، مثل كوبيانسك وتشوهيف وإيزيوم وخاركيف"، وأضاف أنه في قرية بيدلمان في مقاطعة إيزيوم، أصيب رجل يبلغ من العمر 60 عامًا حيث تم نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة، وأوضح أن دائرة الطوارئ الحكومية الأوكرانية قامت بتحييد 312 مادة متفجرة في منطقة خاركيف خلال اليوم الماضي.

وأكد الجيش الأوكراني، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 94 ألفا و140 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي، من بينهم 380 جنديا قتلوا أمس فقط.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الأحد، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 2942 دبابة و5 آلاف و920 من المركبات المدرعة و1928 من النظم المدفعية و397 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و211 من أنظمة الدفاع الجوي و281 طائرة و264 مروحية و16 سفينة حربية، فضلا عن 1613 طائرة بدون طيار و4 آلاف و540 من المركبات وخزانات وقود".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.