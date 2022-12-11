أخبار البورصة اليوم الأحد 11-12-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 11-12-2022، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 12.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 938.788 مليار جنيه.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، الملتقى العربي للاستثمارات، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، مصر للفنادق، مستشفى النزهة الدولي، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، المهندس للتأمين.

البورصة تخسر 12.5 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 12.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 938.788 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 946.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 95.5 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.47% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.99%، والعرب على 8.54%، واستحوذت المؤسسات على 19.38% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.61%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 8.4 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 76.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 66.7 مليون جنيه، 180.6 ألف جنيه، 21.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 14587 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 2497 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 17450 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 5999 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 2745 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 4023 نقطة، فيما نزل مؤشر تميز بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 3541 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 3.34% ليغلق عند مستوى 1261 نقطة.

وصعدت أسهم 64 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 85 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.

أسهم خزينة

أعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، السويدي إليكتريك، أوراسكوم المالية القابضة، المتحدة للإسكان والتعمير، شراء الأولى 2.1 مليون سهم خلال جلسة يوم الخميس الماضي، وبذلك يصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 4.03% من أسهم رأس المال، شراء الثانية 50 ألف سهم، بنسبة 0.002% من أسهم رأسمال الشركة، شراء الثالثة 1.6 مليون سهم، شراء الخامسة 313.3 ألف سهم من أسهم الخزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.25% من رأس المال.

أعلنت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، بيع المساهم حسام محمد زكي إبراهيم عدد 22 مليون سهم بسعر 2.46 جنيه بقيمة إجمالية 54.1 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 7.77% إلى 5.68%، وتم تنفيذ صفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، والعربية لحليج الأقطان، وكفر الزيات للمبيدات والكيماويات، وتعليم لخدمات الإدارة، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وشركة مستشفى كيلوباترا، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، 578.5 أف سهم، 63.1 ألف سهم، 8482 سهم، 200 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 25 ألف سهم، 65 ألف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي.

وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر)، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، شركة مستشفى كليوباترا 47 ألف سهم، 4 آلاف سهم، 25 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي البنك التجاري الدولي (مصر)، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية 8631 سهم، 22 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وجدوى للتنمية الصناعية، 1.4 مليون سهم، 44.1 ألف سهم، 200 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، ودايس للملابس الجاهزة، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية مليون سهم، 5.6 مليون سهم، 1.7 مليون سهم، 22 مليون سهم، على التوالي.

جي بي أوتو

قالت شركة جي بي أوتو، إنها قامت بالتنفيذ النهائي لاتفاقية بيع نسبة 7.5% في حصتها غير المباشر في شركة MNT INVESTMENT BV، بقيمة إجمالية 60 مليون دولار، وفقًا لذلك تصبح نسبة ملكية شركة جي بي أوتو غير المباشرة شركة MNT INVESTMENT BV بعد تنفيذ صفقة البيع 49.5%.