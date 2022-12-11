هبوط بورصات الخليج بجلسة بداية الأسبوع باستثناء صعود مؤشرات الكويت

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، باستثناء مؤشرات بورصة الكويت.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 1.06% خاسرًا 108.30 نقطة ليغلق عند مستوى 10138.31 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.42% خاسرًا 232.17 نقطة ليغلق عند مستوى 18534.86 نقطة، وبلغ حجم التداول 84.3 مليون سهم بقيمة 3.1 مليار ريال.

وهبط 19 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها السلع الرأسمالية بنسبة 3.98%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 3.49%، يليه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.94%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية، والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.27%، 2.13%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعي المرافق العامة، والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.92%، 0.54%، على التوالي.

وقفز 27 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "شمس" بنسبة 6.32، ثم سهم "أكوا باور" بنسبة 4.39%، ثم سهم "طباعة وتغليف" بنسبة 2.30%، وتراجع 183 سهمًا على رأسها سهم "تهامة" بنسبة 9.98%، ثم سهم "نماء للكيماويات" بنسبة 9.95%، ثم سهم "متطورة" بنسبة 9.86%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 285.1 مليون ريال سعودي.

بورصة البحرين

انخفض المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.04% خاسرًا 0.75 نقطة ليغلق عند مستوى 1854.68 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.9 مليون سهم بقيمة 271.4 ألف دينار بحريني.

وهبط ببورصة البحرين قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 4.61% بضغوط هبوط سهم شركة ناس بنسبة 2.63%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 3.77% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 1.92%.

فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة نمو 13.26% مدفوعًا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.63%، وصعد سهم بنك السلام بنسبة 1.03%.

بورصة قطر

ونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.35% خاسرًا 39.90 نقطة ليغلق عند مستوى 11449.26 نقطة، وبلغ حجم التداول 94.7 مليون سهم بقيمة 289.2 مليون ريال عبر تنفيذ 8050 صفقة، وتراجع 32 سهمًا، وارتفع 11 سهمًا، واستقرت 4 أسهم.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الاتصالات بنسبة 0.7%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.69%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.51%، ثم قطاعي البنوك والخدمات المالية، والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.37%، 0.33%، على التوالي، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.06%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.17%.

بورصة الكويت

فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.08% رابحًا 6.13 نقطة ليغلق عند مستوى 7456.01 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.12% خاسرًا 9.98 نقطة ليغلق عند مستوى 8310.43 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.91% رابحًا 51.02 نقطة ليغلق عند مستوى 5688.43 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.65% رابحًا 94.81 نقطة ليغلق عند مستوى 5852.56 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 136.5 مليون سهم بقيمة 26.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 6601 صفقة، وصعدت 4 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 0.59%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.33%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.25%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.02%، فيما تراجعت قطاعات التكنولوجيا، والعقار، والصناعة، والخدمات المالية، والطاقة، والتأمين بنسبة 5.66%، 0.61%، 0.47%، 0.23%، 0.19%، 0.15%، على التوالي.