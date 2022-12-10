نائب محافظ القليوبية تتابع ضخ السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية بكفر شكر

القليوبية- إبراهيم سالم

دفعت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، بالعديد من السلع الغذائية داخل المجمعات الحكومية بكفر شكر، حيث تم توفير السلع الغذائية والأساسية والمجمدات والزيوت، وغيرها من الاحتياجات الضرورية الهامة لكل منزل داخل مجمع السلع الغذائية الحكومى بشارع جمال عبد الناصر بمنطقة السوق العمومى بالمدينة، للتسهيل على المواطنين فى معيشتهم ورفع المعاناه عنهم تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.

جاء ذلك بعد جولة نائب محافظ القليوبية، داخل مدينة كفر شكر وعدد من قرى الوحدات المحلية التابعة لها، لمتابعة تنفيذ تعليمات القيادة السياسية، بضرورة توفير السلع الغذائية ومواجهة جشع التجار ومنع استغلال المواطنين وضبط الأسعار ومنع انتشار السوق السوداء والعمل على راحة وخدمة المواطنين وشعورهم بالرضا التام وجهود وخدمات الدولة.

وتبين خلال جولة نائب المحافظ، وجود نقص ملحوظ فى كثيرا من السلع الغذائية والمنتجات داخل مجمع دلتا ماركت بشارع جمال عبدالناصر وسط المدينة بجوار السوق العمومى وتواجد كافة مواطنى المركز والمدينة وعليه إقبال شديد دون وجود كثيرا من السلع د، وقامت نائب محافظ القليوبية على الفور بالتواصل مع مديرية التموين والجهات المختصة المسئولة لدعم المجمع الاستهلاكى دلتا ماركت بالعديد من السلع الغذائية والمنتجات والزيوت لتوافر كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة لمنع جشع التجار وتوفر المعروض الذى يمنع ارتفاع الأسعار.

وشددت نائب محافظ القليوبية، على مسئولى التموين بالمتابعة الدورية المنتظمة والمفاجئة للتأكد من توافر السلع ومنع جشع التجار والإلتزام بالقوانين والتعليمات الوزارية وتوجيهات القيادة السياسية وعدم استغلال المواطنين وضبط الأسعار فى الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون وساطة أو محسوبية.