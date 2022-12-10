محافظ بنى سويف يشهد ختام فعاليات "حملة الـ16 يوما" لمناهضة العنف

بنى سويف- هانى فتحى

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ختام فعاليات حملة الــ 16 يوما لمناهضة العنف القائم على النوع، والتي نفذتها المحافظة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وذلك في حضور الدكتورة شيماء كرم رئيس وحدة شئون المرأة بديوان عام المحافظة، ومسؤولى الجهات الشريكة في الحملة من الأجهزة والجهات التنفيذية، ووحدات المرأة من مديريات: التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والقوى العاملة والجامعة ومديرية الأمن والمنطقة الأزهرية والثقافة والمناطق الصناعية ورؤساء الوحدات المحلية.

وفي كلمته أثنى المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، على جهود المشاركين في الحملة، التي نفذتها إدارة شؤون المرأة بديوان عام المحافظة، على مدار 16 يوما ،والتي تأتي في إطار إستراتيجية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي،بهدف وضع الآليات الداعمة والأنشطة التي تعزًز دور المرأة في المجتمع ومشاركتها الإيجابية في عملية التنمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، حيث استطاعت المرأة المصرية أن تحتل مكانة لائقة على خريطة الحياة السياسية والبرلمانية ،وذلك من خلال تعاون وتضافر كافة الجهود الرسمية والمجتمعية، مؤكدا أن المحافظة تواكب بخطى جيدة تلك الخطوات العملية المنفذة على مستوى الدولة عن طريق كافة الشركاء المعنيين بالمحافظة.

من جهتها أعربت شيماء كرم رئيس وحدة المرأة عن تقديرها للمحافظ، لدعمه المتواصل لكافة الجهود والفعاليات التي تنظمها الوحدة، مشيرة إلى أن الحملة أقيمت تحت رعاية المحافظ تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف القائم على النوع، والذي حددته الأمم المتحدة 25 نوفمبر سنوياً ، للمطالبة والتأكيد على أهمية وقف العنف ضد المرأة، حيث تضمنت عقد ندوات توعوية ولقاءات جماهيرية بمراكز الشباب وكليات الجامعة وبعض المصانع و،استهدفت كافة الفئات العمرية والنوعية من الرجال والنساء والشباب والأطفال.

وتناولت الحملة

موضوعات متعلقة بأشكال وأنواع العنف القائم على النوع ، مخاطر ختان الإناث والزواج المبكر من المنظور الطبي والديني والقانوني، وحقوق المرأة وواجباتها نحو أسرتها والحفاظ على الكيان الأسري، وسرد لبعض قوانين الحماية بالقانون المصري، والابتزاز الإليكتروني وكيفية حماية البيانات على وسائل التواصل الاجتماعي، مساواة الاسلام بين الرجل والمرأة ومعاملة النبى لزوجاته، حقوق المرأة والطفل فى الشريعة الاسلامية ،الحق فى الحياة وحرية التعبير والرأى والحقوق المالية ، التحلى بالاخلاق لتجنب بعض الانتهاكات ، كيفية التصدى والدفاع عن النفس، حقوق العامل والعاملة في المواثيق الدولية والقانون المصرى، عروض دوكودراما عن الزواج المبكر ، اسكتش تمثيلي صامت ومسرحى عن الختان والتحرش، أركان الزواج الصحيح وكيفية اختيار شريك الحياة .

وفي ختام اللقاء تم تكريم عددا من مسؤولي الجهات والقطاعات التنفيذية ممن شاركوا في تنفيذ فعاليات وأنشطة الحملة،حيث تم تسليمهم شهادات تقدير، نظير تعاونهم في تقديم كافة التيسيرات التي وجه بها المحافظ لإنجاح الحملة وتسهيل أعمال تنظيم وعقد الفعاليات والمشاركة فيها ، وموجها لهم الشكر على ما بذلوه من جهود ملموسة في هذا المجال.