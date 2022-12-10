وأضاف المعهد - وفقا لما نقلته قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها باللغة الإنجليزية - إن مركز الزلزال كان على بعد 51 كيلومترا من جنوب شرق بلدة "جافرنر جينيروسو" بالمقاطعة، ووقع على عمق 61 كيلومترا في نحو الساعة الرابعة فجرا (بالتوقيت المحلي للبلاد).

ورجح المعهد عدم وقوع أضرار جراء الزلزال، لكنه نصح المواطنين بتوقع حدوث توابع زلزالية.

يذكر أن الفلبين تقع في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث يقع نحو 90 % من الزلازل في العالم.