خطوط بكل مناطق القاهرة والجيزة.. تعرف على موقف الحى العاشر الجديد بمدينة نصر

كتب سيد الخلفاوى

افتتحت محافظة القاهرة موقف الحى العاشر شرق مدينة نصر، وهو من المواقف ذات السعة الكبيرة، حيث يسع ما يقارب الـ 3 آلاف سيارة ميكروباص، كما يضم مسجدا ومحلات وأماكن لانتظار الركاب، والأهم أنه يضم خطوط سير لكافة الاتجاهات نعرضها فى النقاط التالية:

- خط رمسيس والعباسية

- خط المقطم وعباس وأول السابع

- خط زهراء المعادي والمرج والمنيب و مكرم عبيد والهرم

- خط التجمعات الاول والثالث والخامس والجامعة الأمريكية

وسيمنع نهائياً تواجد أي سيارات ميكروباص خارج الموقف، كما سيتم ضبط السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

ويهدف المشروع الى تخفيف العبء عن شوارع منطقة الحي العاشر المثقلة بالتكدس السكاني و تطوير المناطق العشوائية و تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن.

وكان الدكتور ابراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، والعميد احمد انور عباس، رئيس حي شرق مدينة نصر، افتتحا، موقف الحي العاشر الحضاري الجديد، شرق مدينة نصر، وذلك في ضوء إنشاء الدولة للعديد من المشروعات القومية لتخفف بها التكدس والازدحام المروري وتحقق السيولة المرورية وتحرير حركة الطرق وتخليصها من العشوائية من أجل خلق حياة كريمة للمواطن.