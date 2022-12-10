حلف الليمون.. زراعة جديدة فى المنيا ضمن النباتات الطبية والعطرية (فيديو)

المنيا - حسن عبد الغفار

قدم "اليوم السابع"، تقريرا مصورا عن النباتات الطبية والعطرية التى تنتشر بمحافظة المنيا، خاصة مع الزراعة الجديدة التي بدأت فى الانتشار بمحافظة المنيا، حيث بدأ عدد كبير يقوم بزراعته ضمن النباتات الطبية والعطرية والتى تساعد فى نقص الاملاح وغسل الكلى من الاملاح وغيرها من الفوائد الكثيرة التى تتفوق على الليمون.





وقال عرفات محمد أحد المزارعين، إن حلف الليمون منتشر فى محافظات جنوب بشكل كبير، وخاصة محافظة أسوان، وبدأ عدد من المزارعين في المنيا فى زراعته، وهو يشبه فى رائحته الليمون بشكل كبير وله الكثير من الفوائد.

وأضاف ان حلف الليمون هو أحد النباتات الطبية والعطرية التى تستخدم ضد الأملاح وغسل الكلى من الأملاح وله فوائد كثيرة للجسم مما يجعلها من النباتات الهامة التى تعود بالفائدة على المستهلك كثيرا بما يتميز به من فوائد.

وأوضح أن حلف الليمون يتم وضعه فى المياه لفترة قصيرة حتى يغلى الماء ثم يتم شرابه وهو مفيد جدا للجسم ويعمل على غسل الجسم من الاملاح، وهو يشبه كل خصائص الليمون، واتمنى انتشار زراعته بشكل واسع فى محافظة المنيا مثل الجنوب.