اليوم السابع
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انهيار جزء من منزل بأبوقرقاص المنيا دون إصابات

السبت، 10 ديسمبر 2022 02:52 م
انهيار جزء من منزل بأبوقرقاص المنيا دون إصابات انهيار منزل - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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شهدت قرية السحالة التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب المنيا، انهيار جزء من منزل دون وقوع إصابات بشرية، وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانهيار جزء من منزل ملك "خالد علي توني" بقرية السحالة في مركز أبوقرقاص، دون إصابات بشرية.
 
بانتقال الأجهزة الأمنية والحماية المدنية والفحص، تبين أن المنزل قديم مقام من الطوب اللبن على مساحة 130 مترا، وخال من السكان، والجزء المنهارة عبارة عن حائط بداخل الطابق الأول مشترك مع منازل الجيران، ما يشكل خطورة على 3 منازل مجاورة ملكا لكل من: معتمد محمد توني، نجاح عبد الحكيم، محمد عبد الحميد، وجميعها منازل قديمة مقامة من الطوب اللبن وآيلة للسقوط، وتم إخلائها من سكانها، ونقلهم في منازل أقاربهم حفاظا علي حياتهم.
 
تم إخطار الوحدة المحلية لقرية أبيوها، للتنسيق مع الإدارة الهندسية بمجلس مدينة أبوقرقاص، لإتخاذ اللازم وتكليف المختصين بفصل المرافق من الكهرباء والمياه، وعمل كردون حول المنازل الأربعة، حفاظا علي أرواح المارة، وتم إخطار النيابة العامة للتصرف.
 
 

 


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