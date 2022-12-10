البابا تواضروس يدشن كنيسة السيدة العذراء وسط الإسكندرية.. صور

الإسكندرية ــ جاكلين منير

دشن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، كنيسة السيدة العذراء والملاك روفائيل بمنطقة الجواهر بالحضرة وسط الإسكندرية.

وقام البابا تواضروس بتدشين المذبح والأيقونات بالكنيسة، ومسحها بزيت الميرون المقدس وقراءة الصلوات المقدسة لتدشين كل أرجاء الكنيسة، لتصبح جاهزة لإقامة الصلوات والقداسات وفق الطقس الكنسى، وترأس البابا تواضروس أول قداس إلهى فى الكنيسة بعد التدشين وسط حضور كبير من الآباء الكهنة والأساقفة وشعب الكنيسة.

يذكر أن البابا تواضروس، قد أجرى زيارة رعوية إلى الإسكندرية الشهر الماضى، قام خلالها بافتتاح "طريق وحياة"، والذى يضم نحو 110 صور، لمحطات هامة فى حياة البابا منذ جلوسه على الكرسى البابوى، كما يضم مجموعة من الصور للقاءات البابا مع كبار الشخصيات العالمية والدينية، وذلك بمناسبة عيد ميلاد البابا تواضروس الـ70 وكذلك عيد تجليس البابا على الكرسى البابوى منذ 10 سنوات، والذى يواكب القرعة الهيكلية لاختيار قداسته بابا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

كما تضمنت الزيارة الرعوية السابقة تكريم 120 من أوائل الجامعات والثانوية العامة وذوي الهمم، وترقية كهنة الإسكندرية إلى القمصية.



جانب من التدشين (1)



جانب من التدشين (2)



جانب من التدشين (3)



جانب من التدشين (4)



جانب من التدشين (5)



جانب من التدشين (6)



جانب من التدشين (7)



جانب من التدشين (8)



جانب من التدشين (9)



جانب من التدشين (10)



جانب من التدشين (11)



جانب من التدشين (12)



جانب من التدشين (13)



جانب من التدشين (14)



جانب من التدشين (15)