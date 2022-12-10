اعرف استعدادات "صحة المنيا" للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن مديرية الصحة بالمنيا تستعد لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتى تستهدف الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات وذلك فى الفترة من الأحد 11/12/2022 حتى الأربعاء 14 /12/2022.

وأوضح أن الحملة تستهدف تطعيم أكثر من مليون طفل بجميع مدن ومراكز وقرى محافظ المنيا، وتستعد المديرية بمختلف إداراتها وأجهزتها المعنية لتنفيذ الحملة، وتجهيز كافة مستلزمات العمل بمشاركة مشرفى الطب الوقائى بالمديرية والوزارة.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن الحملة يتم تنفيذها تحت إشراف فرق طبية متخصصة متنقلة وثابتة بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة للوصول إلى المستهدف، وناشد أهالى ومواطنى المحافظة بالتعاون مع الفرق الطبية والحرص على تطعيم أطفالهم حرصًا على سلامتهم وصحتهم ولإنجاح الحملة وتحقيق أهدافها المرجوة

وقال الدكتور عماد مهنى مدير إدارة التطعيمات ومكاتب الصحة، إنه فى إطار التجهيز لانطلاق الحملة تم عقد اجتماعات تنسيقية للإعداد والتجهيز للحملة ومناقشة خطة العمل بحضور مسئولى الوقائى والتطعيمات بمديرية الصحة والإدارات الصحية

وأضاف أنه تم توفير القوى البشرية اللازمة للحملة من كتبة وتمريض واشراف حيث تم تجهيز 2832 فرقة للتطعيم ثابتة بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية ومتحركة من شقة إلى شقه بالاضافة إلى عمل فرق إشراف من المديرية والإدارات الصحية بعدد 933 مشرفا لمتابعة الفرق وتنفيذ الحملة بالاضافة إلى تجهيز 500 مشرف لصيق للفرق.

وأوضح أنه تم عمل التدريب اللازم لفرق الإشراف على أعمال ومهارات الحملة والتعليمات الجديدة للحملة بالإضافة إلى تدريب جميع فرق التطعيم من كتبة وتمريض بجميع الإدارات الصحية على اعمال الحملة.

وأضاف أنه تم استكمال وتوفير والمستلزمات اللازمة لتنفيذ الحملة؛ ومراجعة معدات سلسلة التبريد التى تستخدم فى حفظ ونقل وتداول الطعوم.