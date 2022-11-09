7 آثار جانبية لتناول الكثير من الموز.. منها زيادة الوزن والنعاس

كتبت إيناس البنا

الموز من الفواكه اللذيذة والمغذية للغاية، يمكن الاستمتاع بهذه الفاكهة كوجبة خفيفة، أو إضافة فطور إلى الحبوب، فالموز هو الفاكهة الأكثر تنوعًا التي يمكنك إضافتها إلى طعامك، والخبر السار هو أنه يمكن أن يبقى لفترة طويلة حقًا.

على الرغم من أن الموز يوفر للجسم العديد من لعناصر والفوائد الصحة، لكن عندما تفرط في استهلاك الموز، يمكن أن يسبب لك آثارًا جانبية، وهي ليست جيدة لصحتك العامة.

وفقا لموقع " healthline" على الرغم من أن الموز صحي ، يقول الخبراء إن تناول الكثير منه يمكن أن يؤدي إلى ظهور مشاكل صحية ، إذا كنت من محبي الموز أيضًا ، فهذه المقالة مناسبة لك وتحتاج إلى التحقق من الآثار الجانبية قبل الإفراط في تناوله.

الآثار الجانبية للموز



لماذا يجب أن يعرف المرء الآثار الجانبية لتناول الكثير من الموز؟ هذا لأنك عندما تستهلك هذه الفاكهة بشكل مفرط، يمكن أن يصبح جسمك موطنًا للعديد من المضاعفات الصحية، وبالتالي فإن المعرفة الواضحة عنها أمر مهم.

1. لا يوفر ما يكفي من العناصر الغذائية



إضافة الكثير من الموز يمكن أن يجعل جسمك يعاني من نقص المغذيات، ماذا يعني ذلك؟ يجب على بعض الأشخاص الذين يتبعون حمية الموز (الذين يعيشون على الموز فقط ، أن يعلموا أنك لا تعطي جسمك كمية كافية من البروتين الذي يتطلبه للعمل بسلاسة. تناول الموز فقط يعني أن جسمك محروم من البروتينات والدهون المهمة الأخرى.

2. زيادة الوزن غير المبررة



لا ينصح بتناول الكثير من الموز لأولئك الذين يحاولون إنقاص الوزن. من المعروف أن هذه الفاكهة لها خصائص زيادة الوزن.

3. الإمساك



يمكن أن يتسبب الموز غير الناضج أو الموز الأخضر في الإمساك، وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من النشا.

4. قد يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي



يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الموز إلى مشاكل في الجهاز الهضمي يمكن أن تكون ضارة بصحتك العامة، يحدث هذا بشكل رئيسي بسبب المحتوى العالي من الألياف في الموز، واستهلاك كمية زائدة من الألياف يمكن أن يسبب تقلصات في البطن والغازات والانتفاخ.

5. النعاس



يأتي الموز مليئًا بالتريبتوفان، وهو حمض أميني يساعد في مساعدة الجسم على النوم بشكل أفضل.

6. زيادة مشاكل الأسنان



الموز غني بمحتوى السكر، على الرغم من أنه أمر طبيعي، إلا أن هذا المحتوى العالي من السكر في الموز يسبب بعض الضرر لصحة أسنانك.

7. يحتوي على نسبة صفرية من الدهون



هذا صحيح ، الموز يحتوي على نسبة خالية من الدهون، قد تسأل لماذا نحتاج للدهون، وتعتبر الدهون أيضًا من العناصر الغذائية المهمة للجسم للبقاء بصحة جيدة، ومع ذلك ، يجب أن يكون تناول الدهون محدودًا ، ويجب أيضًا أن يختار المرء الأطعمة التي تحتوي على دهون جيدة.