اليوم السابع
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الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 01:09 م
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وقف أعمال بناء مخالف بمدينة العريش فى موقعين ومصادرة المعدات

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 12:13 م
وقف أعمال بناء مخالف بمدينة العريش فى موقعين ومصادرة المعدات جانب من الإزالات
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أوقف مجلس مدينة العريش بشمال سيناء أعمال بناء دون إذن مسبق في موقعين، ومصادرة معدات البناء.

وأعلن أسامة عفش رئيس مجلس مدينة العريش أن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة وتنفيذ قوة القانون.

وأوضح بيان لمجلس مدينة العريش أن أعمال وقف البناء تمت بدائرة قسم أول العريش، وقاد أسامة أحمد عَفش حمله وقف أعمال البناء على رأس فريق ضم الضبطية القضائية وسكرتير عام المجلس والإدارة الهندسية، وتم وقف أعمال بناء دون إذن مسبق في موقعين بشارع أسيوط ومصادرة معدات البناء وتتابع الإدارة الهندسية الإجراءات القانونية وانذارهم بعدم استكمال البناء حتي يتم بحث أوراقهم وإثبات احقيتهم في الاستكمال من عدمه.


العريش

شمال سيناء

مجلس مدينة العريش

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شارع اسيوط



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