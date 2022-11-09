وقفة ترويجية لـ"الغذاء النباتى".. ومشاركون: جئنا لإنقاذ الأرض من شرم الشيخ

شرم الشيخ: إيمان حنا

شهدت مدينة شرم الشيخ وقفة شارك بها جنسيات مختلفة للترويج للطعام النباتي لإنقاذ كوكب الأرض من الانبعاثات ، والحد من استهلاك اللحوم عالمياً ، وذلك علي هامش انعقاد جلسات مؤتمر المناخ كوب 27، صباح اليوم الأربعاء.

وحمل المشاركون في الوقفة لافتات كتب عليها : "دعونا نبدأ الطعام النباتى ونتوقف عن تناول اللحوم التى تؤدى إلى قتل الحيوانات".."دعونا ننقذ كوكبنا"، وهتفوا بعبارات تدعو لإنقاذ كوكب الأرض من المخاطر التى تهدده والناجمة عن الاستخدام السىء للطبيعة .

والتقى "اليوم السابع " عددا من المشاركين فى تلك الوقفة ؛ من بينهم صوفى كيمك من ألمانيا وتعمل مدرسة، حيث قالت: "لقد أتيت خصيصًا للمشاركة فى فعاليات قمة المناخ فى شرم الشيخ لشعوري بأهمية هذا المؤتمر فى تنمية الوعى بما يهدد كوكبنا من مخاطر".

وأضافت : إننى حقا أشعر بالخطر وعلينا جميعا التعاون لمواجهة ذلك".

فيما قال آدى هودجمان من المملكة المتحدة ، لقد اتيت الى هنا خصيصا من اجل المشاركة فى النداء الذى يطلق من ارض شرم الشيخ لانقاذ الكوكب وهذا واجبنا جميعا لحماية الارض خاصة من انبعاثات الدول المتقدمة التى ينتج عنها تدمير للبشرية ، لقد اقتربنا من حافة الهاوية وعلى الدول ان تنتبه.

وتستضيف مصر قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ ،في الفترة بين 6 إلى 18 نوفمبر الجارى، والتي تعتبر أكبر وأهم قمة على مستوى العالم، لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والانهيار، ليعود دور مصر الرائد والتاريخى فى تنظيم مؤتمرا يعول عليه العالم كثيرا في إنقاذ البشرية من آثار التغير المناخى المدمرة،والمساهمة في إنقاذ البشرية.

ومن المقرر أن يشهد مؤتمر الأطراف cop27 مشاركة دولية واسعة من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك أكثر من 120 من قادة الدول ، وبحضور ممثلين من نحو 197 دولة، بما يقارب 40 ألف مشارك من أنحاء العالم ،وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية، للمشاركة فى المفاوضات السنوية بشأن تغير المناخ، بهدف مناقشة المضى قدما فى الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف مع تداعياتها، كما تحظى القمة بتغطية إعلامية عالمية مكثفة بتواجد أكثر من 3000 إعلامى يتابعون فعاليات القمة بكل لغات العالم.

وتسعى مصر، التي عززت خلال السنوات الماضية خططها نحو التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ باعتباره يشكل تهديدا وجوديا، على تهيئة الأجواء لحث جميع الأطراف على تعزيز الثقة المتبادلة والتي يمكن من خلالها تحقيق النتائج التي تتطلع إليها الشعوب فيما يتعلق بمواجهة أزمة تغير المناخ وتفادي كوارثها المدمرة.

ويهتم مؤتمر cop27 بتعزيز البعدين الإقليمى والمحلى للعمل المُناخى من خلال مبادرتين غير مسبوقتين، وهى مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التى تمت بالتنسيق مع الأمم المتحدة وأسفرت عن نحو 400 مشروع إقليمى على مستوى العالم، حيث سيتم عرض 60 منها خلال مؤتمر شرم الشيخ لبدء التنفيذ الفعلى لها، ومبادرة المشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها الحكومة المصرية، وسيتم عرض نتائجها خلال المؤتمر كنموذج لتوطين العمل التنموى والمُناخي.