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وزير المالية ومديرة صندوق النقد يناقشان التحول للاقتصاد الأخضر على هامش cop27

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 12:18 م
وزير المالية ومديرة صندوق النقد يناقشان التحول للاقتصاد الأخضر على هامش cop27 معيط ومديرة صندوق النقد خلال الجلسة
شرم الشيخ- إيمان حنا

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خلال فعاليات قمة المناخ المنعقدة فى شرم الشيخ حاليا؛ عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وكريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولى، وبمشاركة فابيو ناتاليسى، نائب مدير الصندوق ووزيرة المالية الهولندية، حيث ناقشت الجلسة التحول للاقتصاد الأخضر وكيفية زيادة حجم الاستثمارات فى هذا القطاع.
 
وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي أهمية اتخاذ خطوات جادة للتحول للسوق والاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن هذا ليس بالأمر السهل، حيث إنه يحتاج الكثير من الجهد والعمل ولن يتم إلا بمشاركة واسعة من القطاع الخاص.
 
وأضافت: "نحن نجتمع هنا لنتحول إلى الأفعال والإجراءات على الإرض، ومن جانبنا فى الصندوق ندعم التحول للاقتصاد الأخضر وندعم الدول من أجل الوفاء بالتزامات وما يقتضيه التحول للاقتصاد الأخضر.
 
وتستضيف مصر قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ، في الفترة بين 6 إلى 18 نوفمبر الجارى، والتى تعتبر أكبر وأهم قمة على مستوى العالم، لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والانهيار، ليعود دور مصر الرائد والتاريخى فى تنظيم مؤتمرا يعول عليه العالم كثيرا في إنقاذ البشرية من آثار التغير المناخى المدمرة، والمساهمة فى إنقاذ البشرية.
 
ويشهد مؤتمر الأطراف cop27 مشاركة دولية واسعة من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك أكثر من 120 من قادة الدول ، وبحضور ممثلين من نحو 197 دولة، بما يقارب 40 ألف مشارك من أنحاء العالم ،وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية، للمشاركة فى المفاوضات السنوية بشأن تغير المناخ، بهدف مناقشة المضى قدما فى الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف مع تداعياتها، كما تحظى القمة بتغطية إعلامية عالمية مكثفة بتواجد أكثر من 3000 إعلامى يتابعون فعاليات القمة بكل لغات العالم.
 
وتسعى مصر، التي عززت خلال السنوات الماضية خططها نحو التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ باعتباره يشكل تهديدا وجوديا، على تهيئة الأجواء لحث جميع الأطراف على تعزيز الثقة المتبادلة والتي يمكن من خلالها تحقيق النتائج التي تتطلع إليها الشعوب فيما يتعلق بمواجهة أزمة تغير المناخ وتفادي كوارثها المدمرة. 
 
ويهتم مؤتمر cop27 بتعزيز البعدين الإقليمى والمحلى للعمل المُناخى من خلال مبادرتين غير مسبوقتين، وهى مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التى تمت بالتنسيق مع الأمم المتحدة وأسفرت عن نحو 400 مشروع إقليمى على مستوى العالم، حيث سيتم عرض 60 منها خلال مؤتمر شرم الشيخ لبدء التنفيذ الفعلى لها، ومبادرة المشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها الحكومة المصرية، وسيتم عرض نتائجها خلال المؤتمر كنموذج لتوطين العمل التنموى والمُناخي.

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