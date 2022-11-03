فوائد الفلفل الأخضر الحار لصحتك.. يقلل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

كتبت فاطمة خليل

الفلفل الأخضر من الخضراوات الشائعة المستخدمة في العديد من المطابخ لمذاقها الحار، وتأتي فوائد الفلفل الأخضر من مادة كيميائية تسمى الكابسيسين. وهذه المادة مسئولة عن العديد من الآثار الصحية الجيدة، في هذا التقرير نتعرف على فوائد الفلفل الأخضر الحار، بحسب موقع "health".

فوائد الفلفل الأخضر

الفلفل الأخضر مصدر غني للعديد من العناصر الغذائية، تشمل المركبات النشطة بيولوجيًا القلويات والفلافونويد والفينولات والزيوت الأساسية والستيرويدات والكابسيسين.

قد تحتوي المركبات النشطة بيولوجيًا الموجودة في الفلفل الأخضر على العديد من الخصائص القيمة.

قد تظهر خاصية مضادة للجراثيم.

قد يظهر نشاط مضاد للفطريات.

قد تظهر خاصية مضادات الأكسدة.

قد تظهر خاصية مضادة للالتهابات.

قد يساعد في علاج قرحة المعدة.

قد يساعد في رعاية الكبد.

قد يكون بمثابة طارد للديدان (قتل الديدان).

الاستخدامات المحتملة للفلفل الأخضر للصحة العامة:

1. يقلل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة:

مضادات الأكسدة تحمي الجسم من الجذور الحرة وتوقف عملية الأكسدة. من المعروف أن الجذور الحرة تعيق مسارات التمثيل الغذائي في الجسم، وتسبب تغيرًا في التركيب الجيني. قد تقلل مضادات الأكسدة من خطر الإصابة بحالات تهدد الصحة مثل السرطان وأمراض القلب والسكتة الدماغية. يمكن أن تعزى الفوائد المضادة للأكسدة المحتملة للفلفل الأخضر إلى المواد الكيميائية مثل الفلافونويد والفينول والبروانثوسيانيدين.

2. تحسين مرض السكري:

يحتوي الفلفل الأخضر على مادة كيميائية تسمى الكابسيسين وهي عنصر نشط مسئول عن العديد من الفوائد الصحية.

يمكن أن يساعد تناول الفلفل الأخضر في تقليل مستويات السكر في الدم ، كما يمكن أن يعزز الكابسيسين أيضًا إفراز الأنسولين ، وبالتالي التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم ، كما أشارت الدراسة.

3. يعالج العدوى الميكروبية:

قد تُظهر المركبات البيولوجية الموجودة في الفلفل الأخضر نشاطًا جيدًا مضادًا للميكروبات ضد العديد من البكتيريا المسببة للأمراض، قد يكون تناول الفلفل الأخضر في الأطعمة والأطباق مفيدًا كعامل طبيعي مضاد للبكتيريا.

4. علاج السمنة:

قد يساعد الفلفل الأخضر في تقليل تراكم الدهون في الجسم ويحسن التمثيل الغذائي للدهون. قد يساعدك الفلفل الأخضر على التحكم في وزنك .

5. الاستخدامات المحتملة للفلفل الأخضر لقرحة المعدة:

يمكن لمستخلص الفلفل الأخضر أن يساعد في إدارة قرحة المعدة. كان هناك تحسن ملحوظ في شدة القرحة ، وانخفاض في إفراز حمض المعدة وتحسن في تغيرات الأنسجة قد تساعد هذه الفوائد في التعامل مع تقرحات المعدة.