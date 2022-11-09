مطار الغردقة الدولى يستقبل اليوم 98 رحلة طيران دولية تقل 15 ألف راكب

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الأربعاء، 98 رحلة طيران دولية، تقل علي متنها قرابة 15 ألف سائح من جنسيات مختلفة أغلبها أوروبية، وذلك ضمن البدايات المبشرة للموسم السياحى الشتوي.

وتصدرت الرحلات السياحية الألمانية أكبر رحلات الطيران، حيث تليها الجنسية الإنجليزية وعدد من الجنسيات الأوروبية المختلفة التي تصل إلي مدينة الغردقة لقضاء إجازتهم علي شواطئ الغردقة.

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأربعاء، 9 رحلات طيران دولية ضمن 113 رحلة يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى حتى نهاية الأسبوع، حيث يتم إنهاء إجراءات الوصول للسياح لقضاء إجازتهم فى فنادق البحر الأحمر.

وتبين أن رحلات اليوم تصل من عدة مطارات بينها 3 رحلات من التشيك، و3 رحلات من ألمانيا، ورحلة من دولة المجر، كذلك رحلة من ملدوفا.