وكان قد دعا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، لحضور مؤتمر حول أوكرانيا، والذى تستضيفه العاصمة الفرنسية "باريس"، فى 13 ديسمبر المقبل.

وكشف ماكرون، خلال خطاب ألقاه من مدينة تولون بجنوب شرق البلاد عن الخطوط العريضة للإستراتيجية العسكرية الجديدة لبلاده، داعيا إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال ماكرون: "يجب نقل شراكتنا مع المملكة المتحدة إلى مستوى آخر، وأتمنى أن نستأنف بنشاط موضوع حوارنا حول العمليات والقدرات والمجال النووي والهجين وأن نكون في مستوى الطموح الذي يليق ببلدينا الصديقين والحليفين".