وأضاف "الإليزيه" أن ماكرون وسوناك سيظلان على اتصال؛ لتعزيز التنسيق بين فرنسا وبريطانيا، لمواجهة تحدي الهجرة غير الشرعية.


يذكر أن لقاء الرئيس ماكرون مع رئيس الوزراء البريطاني في شرم الشيخ يعد الأول من نوعه منذ تولي "سوناك" مهام منصبه بعد استقالة رئيسة وزراء بريطانيا السابقة ليز تراس من منصبها، في 20 أكتوبر الماضي.

 