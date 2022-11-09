أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء، انعقاد قمة فرنسية بريطانية في الربع الأول من 2023، حسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".
وكان قد دعا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، لحضور مؤتمر حول أوكرانيا، والذى تستضيفه العاصمة الفرنسية "باريس"، فى 13 ديسمبر المقبل.
وكشف ماكرون، خلال خطاب ألقاه من مدينة تولون بجنوب شرق البلاد عن الخطوط العريضة للإستراتيجية العسكرية الجديدة لبلاده، داعيا إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.
وقال ماكرون: "يجب نقل شراكتنا مع المملكة المتحدة إلى مستوى آخر، وأتمنى أن نستأنف بنشاط موضوع حوارنا حول العمليات والقدرات والمجال النووي والهجين وأن نكون في مستوى الطموح الذي يليق ببلدينا الصديقين والحليفين".
وذكر قصر "الإليزيه" حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تى فى" الإخبارية الفرنسية أن هذه الدعوة جاءت خلال لقاء جمع الرئيس الفرنسي برئيس الحكومة البريطانية، على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) ، المقام خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ.
وأضاف "الإليزيه" أن ماكرون وسوناك سيظلان على اتصال؛ لتعزيز التنسيق بين فرنسا وبريطانيا، لمواجهة تحدي الهجرة غير الشرعية.
يذكر أن لقاء الرئيس ماكرون مع رئيس الوزراء البريطاني في شرم الشيخ يعد الأول من نوعه منذ تولي "سوناك" مهام منصبه بعد استقالة رئيسة وزراء بريطانيا السابقة ليز تراس من منصبها، في 20 أكتوبر الماضي.
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