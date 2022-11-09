كازاخستان تتجه نحو تنفيذ مشاريع الهيدروجين الأخضر باتفاق مع شركة أسترالية

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أبرمت حكومة كازاخستان وشركة "فورتسكو فيوتشر إنداستريز" الأسترالية المختصة في مجال الطاقة الخضراء، الثلاثاء، اتفاقية إطارية بشأن تنفيذ مشاريع الهيدروجين الأخضر، على هامش الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (Cop27) في شرم الشيخ.

وذكر المكتب الإعلامي الخاص بمجلس الوزراء الكازاخي، وفقا لوكالة أنباء (كازانفورم) الكازاخية، أن رئيس وزراء كازاخستان عليخان سمايلوف والرئيس التنفيذي لشركة فورتسكو أندرو فورست وقعا على الاتفاقية بشأن تنفيذ مشاريع الهيدروجين الأخضر.

وأوضح أن الاتفاق جاء للمساهمة بشكل كبير في تحقيق المهام الطموحة لكازاخستان لخفض الانبعاثات بنسبة 15% بحلول عام 2030، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

ومن المقرر أن تولد المشاريع المستقبلية كميات كبيرة من الهيدروجين الأخضر، الذي سيتم توريده إلى السوق الأوروبية كجزء من مذكرة التفاهمات المتبادلة بين كازاخستان والاتحاد الأوروبي. ويعد مشروع الهيدروجين الأخضر واحدا من أكبر المشاريع في المنطقة.