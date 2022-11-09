قافلة طبيبة لخدمة أهالى النوبة بأبوسمبل وتوشكى فى أسوان.. غدا

أسوان - عبد الله صلاح

أعلنت محافظة أسوان عن تنظيم قافلة طبيبة علاجية، غدا الخميس، ضمن مبادرة الناس لبعضهم التى ترعاها المحافظة بقريتى أبوسمبل وتوشكى ، تحت رعاية اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان، وبالتعاون مع جمعية التطوير والتنمية.

وذكر بيان اعلامى صادر عن محافظة أسوان اليوم، أن القافلة الطبية، ستوقع الكشف الطبي على الحالات المرضية المترددة بمقر الوحدة القروي بأبو سمبل ، والوحدة الصحة بقرية توشكى غرب، التابعين لمركز نصر النوبة.

وأشار البيان، إلى أن القافلة تضم جميع التخصصات من الباطنة ، والجراحة ، والمسالك ، والعظام ، والنسا والتوليد ، والقلب ، والأنف والأذن ، والجلدية ، والأطفال، فيما سيتم تحويل الحالات المرضية التى تحتاج إلى تدخل جراحى إلى المستشفيات الكبرى بمحافظة أسوان.