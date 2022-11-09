صحة الإسكندرية تنظم دورة "الاستهلاك الأمثل للأكسجين بالمستشفيات"

الإسكندرية -فريق المحافظات

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة أميرة طهيو، مدير مديرية الصحة بالإسكندرية، وتحت إشراف الدكتورة ميرفت السيد وكيلة المديرية للطب العلاجى، بدء فعاليات دورة أسياسات الإدارة بمستشفى أبو قير العام، تحت إشراف المهندس مصطفى محمود الدسوقي مدير العمليات والتطوير قطاع الرعاية الصحية ومحاضرة "الاستهلاك الأمثل للأكسجين بالمستشفيات ومخاطر استخدام الغازات المختلفة بالمستشفيات" بتنسيق عام دكتورة ضحى حجاج مدير إدارة التدريب بالمديرية.



كما تم استكمال فعاليات الدورات الثلاثة المكثفة بمستشفيات رأس التين والأنفوشى والجمهورية حول أساسيات مكافحة العدوى، بإشراف الدكتورة عبير عنان وأساسيات جودة الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحى الشامل بإشراف الدكتورة ميراندا توادروس ودورة الانعاش القلبى الرئوى بإشراف د.ايمان جابر.



دورة الاستخدام الأمثل للاكسجين بالمستشفيات



صورة من الدورة



صورة من دورة استخدام الأكسجين













