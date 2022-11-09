شكرا مصر .. رسالة العالم من شرم الشيخ عبر «اليوم السابع» غدا

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" شكرا مصر .. رسالة العالم من شرم الشيخ عبر «اليوم السابع» .. مسؤولون من كل أنحاء العالم: استضافة مصر لـCOP27 تمثل أفريقيا.. ويؤكدون: حان وقت التنفيذ لإجراءات حماية البيئة.. المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر:COP27 فرصة لبناء الثقة بين الدول النامية والمتقدمة.. الخارجية الأمريكية: مصر لديها مشروعات قوية فى ملف الطاقة الخضراء.. ونشكرها على حسن التنظيم.. مسؤول أممى: COP27 فرصة

لمصر وأفريقيا للانخراط فى قضايا المناخ.. المتحدث الرسمى باسم حكومة قبرص: نهنئ الرئيس السيسى على التنظيم الممتاز للقمة.. وزير البيئة اللبنانى: مصر تلعب دورا محوريا بين الدول

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