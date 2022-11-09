سهم البنك التجاري الدولي يقلص خسائر المؤشر الرئيسي للبورصة منذ بداية العام

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، بنسبة 4.56%، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، ليغلق عند مستوى 11781 نقطة، ليقلص المؤشر خسائره لتصل إلى 1.4% منذ بداية العام.

ودفع المؤشر الرئيسي للبورصة للصعود سهم البنك التجاري الدولي، والذي ارتفع بنسبة 11.42% خلال جلسة اليوم بقيمة تداول بلغت 327 مليون جنيه مستحوذًا على حصة 26.9% من إجمالي قيمة التداول على الأسهم.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مشتريات عربية وأجنبية، وربح رأس المال السوقي 16.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 778.061 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 346.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 46.6 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.24% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.62%، والعرب على 8.14%، واستحوذت المؤسسات على 37.39% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.60%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 92.8 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 54.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 843.6 ألف جنيه، 47.1 مليون جنيه، 100.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.56% ليغلق عند مستوى 11781 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 2054 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.21% ليغلق عند مستوى 14077 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.49% ليغلق عند مستوى 4816 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 2210 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 3232 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 3406 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1231 نقطة.