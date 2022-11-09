رئيس مجلس السيادة بالسودان يشيد بمتانة العلاقات السودانية السعودية

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أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمتانة العلاقات السودانية السعودية ووصفها بأنها استراتيجية وقوية.



وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالي في بيان إن رئيس مجلس السيادة أكد خلال لقائه ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، على هامش مشاركته في قمة الشرق الأوسط الأخضر بشرم الشيخ في نسختها الثانية، حرص السودان واستعداده لدفع وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين.



وقال رئيس المجلس إن مشاركته في قمة الشرق الأوسط الأخضر تأتي تلبية لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، مؤكداً دعم السودان لكل ما من شأنه إنجاح مبادرة قمة الشرق الأوسط الأخضر وتنفيذ أهدافها.



من جانبه أكد ولي السعودي حرص بلاده على استقرار السودان ودعم التعاون والشراكة مع السودان، في كافة المجالات، لافتاً إلى تأسيس صندوق للاستثمار في عدد من الدول ومن بينها السودان وقال "إنه سيتم ضخ 3 مليارات دولار لمشروعات الصندوق في السودان تليها دفعات أخرى، وذلك ضمن خطة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بما يتماشى مع الرؤية الطموح للمملكة 2030م.