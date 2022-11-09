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رئيس المجلس التصديرى للطباعة: مصر نجحت بقوة فى تنظيم cop27

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 10:00 م
رئيس المجلس التصديرى للطباعة: مصر نجحت بقوة فى تنظيم cop27 قمة المناخ
كتب - إسلام سعيد

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أكد المهندس نديم إلياس رئيس المجلس التصديرى للطباعة والتغليف ورئيس غرفة الطباعة فى اتحاد الصناعات، أن مصر نجحت بقوة فى تنظيم cop27 وأن الإشادة الدولية بالتنظيم المصرى تؤكد أن القاهرة نجحت فى أن تكون ممثلا مميزا لصورة القارة الأفريقية فى عيون العالم.

وأشار إلى أن قمة المناخ تعتبر فرصة مناسبة لمصر لترويج المشروعات الخضراء، خاصة المشروعات الصناعية منها، الأمر الذى يمكن أن يكون ركيزة لجذب استثمارات أوروبية وأمريكية فى قطاعات الصناعات الخضراء.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الصناعات الخضراء تؤدى إلى تحسين البيئة متمثلة فى الحد من الانبعاثت الكربونية والاحتباس الحرارى والمساهمة فى القضاء على البطالة ؛ نتيجة تقنية التكنولوجيا التى من شأنها الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وعدم تلوث البيئة الأمر الذى يُعزز التنمية المستدامة ويساهم فى تحقيق استراتيجية مصر 2030

وأشار، إلى ضرورة العمل على الترويج للفرص الاستثمارية الصناعية الخضراء وكذلك توفير الكوادر البشرية اللازمة وتأهيلها للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة التى تتوسع الصناعة الخضراء فى الاعتماد عليها، إلى جانب توفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية القائمة على تلك التكنولوجيا.

وتتبنى مصر رؤية واضحة من خلال قمة المناخ، تسعى من خلالها توجيه الجهود والتعهدات للتنفيذ على الأرض لإنقاذ كوكب الأرض والبشرية وتحقيق تطلعات البلدان النامية للحصول على تمويلات جديدة للمساعدة فى تغطية الخسائر والأضرار التى تسببها الأحداث المناخية القاسية بشكل متزايد، وتحقيق التزام الدول الكبرى بتعهدها فى تقديم 100 مليار دولار أمريكى لتمويل المناخ سنويًا.


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