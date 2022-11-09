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تزامنا مع مؤتمر المناخ ..

برتوكول تعاون بين هيئة البترول وميناء دمياط لضوابط استقبال شحنات البوتاجاز

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 04:00 م
برتوكول تعاون بين هيئة البترول وميناء دمياط لضوابط استقبال شحنات البوتاجاز جانب من التوقيع
كتبت -مروة الغول

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فى إطار جهود وزارة البترول لتعزيز العمل المناخي وحماية البيئة وبتكليف من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قام خالد عثمان نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتجارة الدخلية والمشرف على نيابة التجارة الخارجية، صباح اليوم بتوقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة المصرية العامة للبترول وهيئة ميناء دمياط برئاسة  اللواء أحمد عبد المعطى حواش لتحديد الشروط والضوابط للخدمات المؤداة من هيئة ميناء دمياط إلى الهيئة المصرية العامة للبترول لاستيراد منتج البوتاجاز من الخارج عن طريق ميناء دمياط ، بما يضمن أمن وسلامة العمليات ومراعاة شروط السلامة و الحماية البيئية .
 
وتأتي هذه الجهود تزامنا مع استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ وحرصا من وزارة البترول على  تعزيز الجهود المصرية في معالجة مشكلة التغير المناخي  وحماية النظم البيئية الفريدة .
 
كما تأتي هذه الجهود  فى ضوء استراتيجية قطاع البترول لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية وجعل ميناء دمياط مركزاً استراتيجيا لاستيراد منتج البوتاجاز، إضافة لتعزيزا جهود مصر نحو  تحويل المواني المصرية إلى مواني خضراء . 
 
وحضر اللقاء الكيميائى خالد منسى مساعد نائب رئيس الهيئة للنقل والتوزيع و  مصطفى مختار مدير عام الجمارك والضرائب بنيابة التجارة الداخلية والمهندس طارق الصغير مدير عام النقل والتوزيع و طارق جمعة مدير عام مساعد استيراد المنتجات البترولية .
 
وفي ختام اللقاء قدم  خالد عثمان الشكر لرئيس هيئة ميناء دمياط على التعاون المثمر لتعزيز جهود الهيئة البيئية والمناخية والتى تكللت بتوقيع البروتوكول الثنائي .

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