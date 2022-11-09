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النائب عمرو درويش: لا نقبل استعداء الغرب على مصر فى قضية علاء عبد الفتاح

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 04:22 م
النائب عمرو درويش: لا نقبل استعداء الغرب على مصر فى قضية علاء عبد الفتاح النائب عمرو درويش
إبراهيم حسان - تصوير حسين طلال

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قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن استعداء الغرب على مصر لا يقبله أى مواطن مصرى، متطرقا إلى قضية إثارة قضية علاء عبد الفتاح فى مؤتمر المناخ COP 27، قائلا: "التوجيه المباشر الذى شهده المؤتمر الصحفى بالأمس، يقول إن البلد مستهدفة!".

 

ووجه النائب عمرو درويش، فى مداخلة متلفزة لقناة إكسترا نيوز، الشكر لكل من أرسل إليه رسائل تأييد بالأمس عقب واقعة إخراجه من جلسة "سناء سيف عبد الفتاح" بمؤتمر المناخ، قائلا: "بقول للناس مصر دائما بخير، سناء سيف ادعت أننا مبعوثين من السلطة المصرية وهذا غير حقيقي، لكن حاولت تدويل هذا الموضوع حتى تتحدث على أن السلطة تقوم بمثل هذه الأعمال، ولكن حرية الرأى مكفولة ولكن ما حدث بالأمس تعدى على الحقوق والحريات".

 

وتابع بالقول: "أنا قلت رأيى بالأمس فى القضية، ولكنه لم يعجب المنظمين للمؤتمر الصحفي، وكان عندهم ترصد وكانوا لا يريدون سماع الرأى المختلف رغم أننى قلت رأيى بهدوء".

عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (1)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (2)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (3)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (4)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (5)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (6)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (7)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (8)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (9)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (10)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (11)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (12)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (13)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (14)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (15)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (16)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (17)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (18)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (19)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (20)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (21)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (22)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (23)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (24)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (25)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (26)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (27)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (28)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (29)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (30)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (31)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (32)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (33)
 

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