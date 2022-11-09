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الخارجية الأمريكية: نطالب الشعب الليبى باختيار قادته من خلال انتخابات حرة

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 07:19 م
الخارجية الأمريكية: نطالب الشعب الليبى باختيار قادته من خلال انتخابات حرة علم دولة ليبيا
كتب أحمد جمعة

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رحبت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية هالة غريط بتعهد المبعوث الأممي عبدالله باثيلي بالمضي قدمًا في الاستعداد للانتخابات الليبية، وإحياء المسار الأمني.

وأكدت "غريط" في تصريحات لصحيفة الاتحاد – نقلتها وكالة الأنباء الليبية -  رفض بلادها أي استخدام للعنف في ليبيا، مجددة دعم واشنطن للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت إن بلادها تدعم وساطة الأمم المتحدة، التي تهدف إلى وضع أساس دستوري لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن.

وأشارت إلى أن مطالب الشعب الليبي باختيار قادته من خلال انتخابات حرة ونزيهة، يتطلب عملاً دؤوبًا وفق الأسس الدستورية للانتخابات، مطالبة الشعب الليبي باختيار قادته من خلال انتخابات حرة ونزيهة، لإضفاء الشرعية وضمان المساءلة.


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