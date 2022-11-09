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افتتاح أول معمل لصعوبات التعلم بكلية علوم ذوى الاحتياجات بجامعة بنى سويف

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 10:23 ص
افتتاح أول معمل لصعوبات التعلم بكلية علوم ذوى الاحتياجات بجامعة بنى سويف افتتاح أول معمل لصعوبات التعلم بكلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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افتتحت كلية علوم ذوى الاحتياجات بجامعة بنى سويف أول معمل بالكلية لصعوبات التعلم، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بحضور الدكتورة هبة الله أبو النيل عميد الكلية، والدكتور وليد فاروق وكيل الكلية الدراسات العليا، والدكتور رمضان على رئيس قسم صعوبات التعلم، والدكتور أبو ضيف مختار مدرس صعوبات التعلم، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.

 

وأوضح الدكتور منصور أن المعمل يحتوى على وسائل ووسائط وأنشطة تعليمية متميزة علاوة على الاختبارات والمقاييس الخاصة بصعوبات الانتباه والإدراك والذاكرة والقراءة والكتابة والرياضيات وغيرها التى قدمها طلاب قسم صعوبات التعلم بالكلية، حيث تم عرض فيلمًا يتناول مراحل إنشاء المعمل، واستعدادات الكلية فى تجهيزه، لكى يتم تأهيل الطلاب لسوق العمل وتطوير مهاراتهم للتعامل مع الحالات الخاصة التى تعانى من صعوبات التعلم، مؤكدًا على ضرورة توعية أبناء المجتمع وخاصة المعلمين وأولياء الأمور بصعوبات التعلم وضرورة التشخيص المبكر والسليم لها كى يتم التعامل مع كل حالة وفق الخطة الفردية المناسبة.

 

 


صعوبات التعلم

كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة

جامعة بني سويف



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