يسبب قصر القامة وتأخر البلوغ.. اعرف علاج اضطراب هرمون النمو عند الأطفال

كتب – حسام الشقويرى

أكد الدكتور أحمد فوزى استشارى الذكورة والعقم والصحة الجنسية بطب القصر العينى عدم وجود أية أعراض لنقص هرمون النمو عند الأطفال بداية العمر، ويمكن البدء بالشعور بالأعراض بعد حوالي ستة أشهرمن الولادة، ويظهر ذلك على شكل تدني في نمو الطفل، وفي حال وجود نقص في هرمون النمو عند الأطفال في السنوات الأولى فقد يؤدي ذلك إلى ظهور بعض الأعراض مثل قصر القامة عن المتوسط العمرى والتقزم وضعف النمو العضلى وتأخر البلوغ وصغر حجم الأعضاء التناسلية وضعف التحصيل الدراسي .

وأوضح الدكتور فوزى أن نقص هرمون النمو هو حالة طبية تنتج عن عدم إفراز هرمون النمو بشكل كاف مثل النقص في هرمونات يتم إفرازها من الغدة النخامية ، والتشخيص يعتمد على المتابعة والفحص الإكلينيكى للطفل، وإجراء بعض الفحوصات الطبية مثل تحليل هرمون النمو وهرمونات الغدد النخامية والدرقية، ويجب أن يتم التدخل فى حالة نقص هرمون النمو بشكل عاجل تحت إشراف طبيب متخصص في الغدد ، وبالنسبة لتأخر البلوغ يتم التدخل في عمر ١٢ إلى ١٤عاما وذلك بإعطاء هرمونات محفزة للبلوغ ليس منها هرمون الذكورة .

وأشار إلى أنه كلما بدأ علاج نقص هرمون النمو في وقت مبكر أصبحت فرصة الطفل أفضل في بلوغ طوله الطبيعي، ويجب على الوالدين الانتباه للأطفال وخاصة في السنوات الأولى فيما يخص معدل النمو والطول والوزن، واستشارة الطبيب عند ملاحظة أي شيء غريب، فكلما تم تشخيص خلل هرمون النمو مبكرًا كلما حقق العلاج الكثير من النجاح .

يذكر أن الدولة المصرية أطلقت مبادرة للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية والتى تستهدف الفحص الشامل لـ 15 مليون طالب فى المرحلة الابتدائية، وكشفت عن فحص 12 مليون طالب بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك ـفى 29 ألفًا و444 مدرسة حكومية وخاصة وتم من خلال المبادرة إجراء المسح الطبى للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما تم تحويل الحالات المصابة بأى من هذه الأمراض التى تشملها المبادرة إلى عيادات التأمين الصحى، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، وتسليم الطلاب "كارت متابعة" يحتوى على البيانات الخاصة بهم، لمتابعتهم دوريًا والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال 250 عيادة تأمين صحى بجميع محافظات الجمهورية، وتم تخصيص رقم 106 كخط ساخن للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة الرئيس للكشف المبكر عن السمنة والتقزم والانيميا بين طلاب المدارس .