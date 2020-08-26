ما هى العلاقة بين الوزن الزائد والصحة الجنسية؟

كتبت نهير عبد النبى

زيادة الوزن المفرطة يمكن أن تجعل الأشخاص يفتقرون إلى الثقة وتؤثر على صحتهم العامة، ولكنها أيضا تؤثر على الحياة الجنسية الحميمة للزوجة، حيث كشف الخبراء كيف يمكن للوزن الزائد أن يسبب مشاكل صحية خطيرة بما في ذلك حالات الصحة المهبلية وكذلك يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الخصوبة.

وحسب ما ذكرته ديلى ميل البريطانية فإن أبرز هذه المشاكل هى:

1: انخفاض الرغبة الجنسية، يمكن أن يؤثر الوزن على الرغبة الجنسية لدى النساء بعدة طرق، كذلك يمكن أن يؤثر على الدافع الجنسي للرجال والنساء أو الرغبة الجنسية بسبب العوامل النفسية والهرمونية.

2: القلاع، وهو عدوى فطرية شائعة تصيب الرجال والنساء، عادة ما تكون غير ضارة ولكنها قد تكون غير مريحة وتستمر في العودة، إذا كنت تعاني من زيادة الوزن ، فإن اتباع نظام غذائي عالي السكر ، يتكون من الكربوهيدرات المكررة والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر ، يمكن أن يؤثر على احتمالية إصابتك بمرض القلاع.

3: فترات غير منتظمة، دورات الحيض لدى النساء يمكن أن تكون حساسة لتغيرات الوزن و أن زيادة الوزن وفقدانه يمكن أن يكون لهما تأثير على الدورة الشهرية.

4: متلازمة تكيس المبايض، من المشاكل التى نتعرض لها نتيجة الوزن الزائد فى الجسم، حيث أظهرت الأبحاث أن حوالي 61 في المائة من النساء اللائي يعانين من متلازمة تكيس المبايض يعانين من السمنة أو الوزن الزائد وحوالي 70 في المائة لديهن مقاومة الأنسولين.

5: مشاكل الخصوبة ، أظهرت الأبحاث أن النساء اللائي يعانين من زيادة الوزن لديهن مشاكل أكبر في الصحة الإنجابية مقارنة بالأفراد الأصحاء.