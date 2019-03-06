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اليوم.. انطلاق حملة الكشف عن أمراض "السمنة والتقزم والأنيميا" بأسوان والأقصر

الأربعاء، 06 مارس 2019 06:00 ص
اليوم.. انطلاق حملة الكشف عن أمراض "السمنة والتقزم والأنيميا" بأسوان والأقصر الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان
كتب– عبد الله صلاح – أحمد مرعى - ندى سليم
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تنطلق اليوم الأربعاء، حملة الكشف عن أمراض "السمنة والتقزم والأنيميا" فى عدد من المحافظات، ففى محافظة أسوان قال الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن هناك 136 ألفا و116 طالبا وطالبة ضمن المستهدفين بحملة الكشف عن أمراض "السمنة والتقزم والأنيميا" والتى تنطلق فعالياتها اليوم الأربعاء.

وأضاف الدكتور إيهاب حنفى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مديرية الشئون الصحية بأسوان، استعدت لانطلاق الحملة عن طريق عقد التدريبات المتواصلة للمشاركين فى الحملة، وتجهيز 205 فرق طبية مكونة من (طبيب - ممرض - فنى معمل) وبالتعاون مع هيئة التأمين الصحى، لإجراء الكشف الطبى على الطلاب بالمدارس الحكومية والخاصة والأزهرية فى محافظة أسوان.

وأشار الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائى بأسوان، إلى أن الفحص يجرى بموجب موافقة كتابية من ولى الأمر، وشهادة ميلاد الطالب، ومُطمئنة أولياء الأمور أن من يثبت إصابته من الطلاب يتم تحويله لعيادات التامين الصحى لتلقى الخدمة الطبية بالمجان.

وفى محافظة الأقصر، صرح الدكتور محمود عبد الوهاب ﻣﺪير ﻓﺮﻉ ﺍﻷﻗﺼﺮ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤى، أﻥ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ عبد الفتاح ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ رئيس الجمهورية ﻟﻠﻜﺸﻒ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻤﻨﺔ ﻭﺍلأﻧﻴﻤﻴﺎ ﻭﻗﺼﺮ ﺍﻟﻘﺎﻣﺔ، ﺗﺒﺪﺃ اليوم الأربعاء، وذلك ﺿﻤﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺑﻌﻤﻞ ﺣﻤﻼﺕ ﻓﺤﺺ ﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍلإﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺮﻛﺰ ﺇﺳﻨﺎ ﻭﺍﻟﻘﺮى ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻪ ﻟﻪ.

وأضاف الدكتور محمود عبد الوهاب لـ"اليوم السابع"، أن المبادرة تستهدف فحص طلاب المرحلة الابتدائية بالطول والوزن وعمل تحليل لنسبة الهيموجلوبين لاكتشاف الأنيميا مبكراً عبر أخذ عينة للدم من كل تلميذ بالمدارس المختلفة، موضحاً أن العينات تسحب عن طرق الوخز بشكاكة طبية تستخدم لمرة واحدة لكل طالب وذلك عن طريق فنى متخصص.

وأوضح ﻣﺪير ﻓﺮﻉ ﺍﻷﻗﺼﺮ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤى، أنه يتم بالمبادرة قياس الطول والوزن للتلاميذ لاكتشاف أى خلل هرمونى ومعالجته مبكرا تحت إشراف فريق طبى مدرب من أطباء الأطفال، وكافة الفرق التى تشارك بالحملة تخضع لإشراف كل من هيئة التأمين الصحى ومديرية الشئون الصحية والإدارة الصحية بإسنا، والتربية والتعليم بإسنا.


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