وقفة للمجتمع المدنى بالمنطقة الخضراء بقمة المناخ للمطالبة بسرعة التحرك لإنقاذ الكوكب

كتب مدحت وهبة

نظمت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية المشاركة في مؤتمر أطراف اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ "27-COP" بشرم الشيخ وقفة أمام المنطقة الخضراء فى كوب 27 للمطالبة بسرعة التحرك لإنقاذ الكوكب ووقف الانبعاثات الكربونية ومختلف غازات الاحتباس الحراري للوصول لهدف ألا تزيد درجه الحرارة على واحد ونصف درجة مقارنة بما قبل الثورة الصناعية وضرورة حساب الخسائر والأضرار التى تدفع ثمنها الدول النامية.

ورفعت الوقفة عددًا من الشعارات منها " من يدفع ثمن الخسائر.. العداله المناخية.. تحركوا الآن.. لامزيد من الوعود الزائفة.. اوقفوا حرق المستقبل.

وقد اهتم المشاركون بإفريقيا وهى القارة الأكثر هشاشه وتأثرا فى مواجهة التغيرات المناخية ورفعوا شعارات داعمة للقارة السمراء ومنها ادعموا تمويل المرأة الافريقية فى مواجهة تغيرات المناخ .. كفى تدميرا لثروات افريقيا.. ادعموا إفريقيا لمواجهه تغير المناخ.

وتأتى هذه الوقفة فى إطار المشاركة الفعالة والقوية من المجتمع المدنى المصري فى القمة من خلال الندوات والمبادرات والأحداث الجانبية والمعارض بالمنطقتين الخضراء والزرقاء، حيث تشهد المنطقه الزرقاء المنطقه الرسمية للقمة اكثر من 75 حدثا جانبيا تتناول مختلف القضايا المطروحة عبر القمة وذات الأولوية محليا وإقليميًا وعالميا، وتشهد المنطقة الخضراء عشرات الفعاليات اليومية طوال أيام المؤتمر.