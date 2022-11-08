اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 05:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

ووقف الانبعاثات الكربونية..

وقفة للمجتمع المدنى بالمنطقة الخضراء بقمة المناخ للمطالبة بسرعة التحرك لإنقاذ الكوكب

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 05:04 م
وقفة للمجتمع المدنى بالمنطقة الخضراء بقمة المناخ للمطالبة بسرعة التحرك لإنقاذ الكوكب وقفه لمؤسسات لمجتمع المدنى خلال قمة المناخ
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية المشاركة في مؤتمر أطراف اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ "27-COP" بشرم الشيخ وقفة أمام المنطقة الخضراء فى كوب 27 للمطالبة بسرعة التحرك لإنقاذ الكوكب ووقف الانبعاثات الكربونية ومختلف غازات الاحتباس الحراري للوصول لهدف ألا تزيد  درجه الحرارة على واحد ونصف درجة مقارنة بما قبل الثورة الصناعية وضرورة حساب الخسائر والأضرار التى تدفع ثمنها الدول النامية.
 
ورفعت الوقفة عددًا من الشعارات منها " من يدفع ثمن الخسائر.. العداله المناخية..  تحركوا الآن.. لامزيد من الوعود الزائفة.. اوقفوا حرق المستقبل.
 
وقد اهتم المشاركون بإفريقيا وهى القارة الأكثر هشاشه وتأثرا فى مواجهة التغيرات المناخية ورفعوا شعارات داعمة للقارة السمراء ومنها  ادعموا تمويل المرأة الافريقية فى مواجهة تغيرات المناخ .. كفى تدميرا لثروات افريقيا.. ادعموا إفريقيا لمواجهه تغير المناخ.
 
وتأتى هذه الوقفة فى إطار المشاركة الفعالة والقوية من المجتمع المدنى المصري فى القمة من خلال الندوات والمبادرات والأحداث الجانبية والمعارض بالمنطقتين الخضراء والزرقاء، حيث تشهد المنطقه الزرقاء المنطقه الرسمية للقمة اكثر من 75 حدثا جانبيا تتناول مختلف القضايا المطروحة عبر القمة وذات الأولوية محليا وإقليميًا وعالميا، وتشهد المنطقة الخضراء عشرات الفعاليات اليومية طوال أيام المؤتمر.
 
1e5f4a80-2904-40eb-aa8a-4a409831ffb8
 

 

73bc7abd-eb96-41e3-a213-65658be7b563
 

 

81528f0e-f921-449a-ba10-ffceeff54eff
 

 

c34d72d8-2865-4933-a6e4-13e70dcded46
 

 


قمة المناخ

قمة المناخ 2022

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

موعد قمة المناخ في شرم الشيخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ اليوم السابع

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

قمة المناخ cop27 اليوم السابع

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022

قمه المناخ مصر 2022

قمة المناخ 27

قمة المناخ يوم

قمة المناخ ويكيبيديا

التغيرات المناخية

استعدادات شرم الشيخ لمؤتمر المناخ

موعد مؤتمر COP 27

قضايا مؤتمر COP 27

موقع مؤتمر المناخ 2022

اليوم السابع بلس

مؤتمر المناخ ويكيبيديا

مؤتمر الأطراف cop 27

مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ



الموضوعات المتعلقة

مبادرة شباب بلد تعقد جلسة نقاشية فى المنطقة الخضراء بمؤتمر قمة المُناخ

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 04:35 م

قمة المناخ بشرم الشيخ تطرح حلولا لأزمات الطاقة بالعالم فى يومها الثالث

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 04:14 م

يسرا: قمة المناخ عمل مشرف وضخم ومشاركتى شرف كبير

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 04:07 م

رسائل قادة أفارقة وآسيويين فى قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ.. إنفوجراف

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 03:53 م

أحمد أمين عن قمة المناخ: المشاركة فى حدث على هذا المستوى شرف لى

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 03:20 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة