وزيرة خارجية فرنسا تضع أكليلا من الزهور على النصب التذكارى لضحايا الطائرة الفرنسية

جنوب سيناء - ياسر عامر

قامت "كاترين كولونا" وزيرة أوروبا والشئون الخارجية لفرنسا، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بوضع أكاليل الزهور علي النصب التذكاري لضحايا حادث سقوط طائرة "فلاش اير" التي سقطت قبالة سواحل شرم الشيخ بالبحر الأحمر في الرابع من يناير 2004، والتي راح ضحيتها 148 شخصا منهم 134 فرنسياً و13 مصرياً ومواطن ياباني.

شهد المراسم من الجانب الفرنسي "رينو موزوليه" رئيس المجلس الإقليمي لبروفانس ألب كوت دازور، و"مارك باريتى" سفير فرنسا بجمهورية مصر العربية، و"جيهان خاطي" القنصل الفخري لفرنسا بشرم الشيخ.

وشارك في المراسم من جانب المحافظة الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الإسكندراني، السكرتير العام، ومستشاري المحافظ، وعدداً من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

من جانبها أشادت وزير خارجية فرنسا بحسن الاستقبال وشكرت المحافظ ومعاونيه علي الجهود المبذولة للحفاظ علي النصب التذكاري والمشاركة في إحياء تلك الذكرى، وقام المحافظ بإهداء الوزيرة شال بدوي تعبيرا عن روح المحبة والود بين البلدين.