هل شرب عصير الخضراوات فى الصباح يفيد صحتك؟

كتبت فاطمة خليل

أصبح شرب عصير الخضراوات فى الصباح شائعًا مؤخرًا من قبل العديد من عشاق اللياقة البدنية والرياضة، والخضراوات سواء كانت ورقية أو غير ورقية هى خيارات غذائية كثيفة المغذيات، لكن هل يجب أن تبدأ يومك بعصير الخضراوات وهل يفيد صحتك؟.. هذا ما نتعرف عليه فى هذا التقرير، بحسب موقع Health.

من الجيد أن تبدأ يومك بكوب من عصير الخضراوات الممزوجة معًا، نظرًا لأن جسمك أكثر حمضية بشكل طبيعى فى الصباح ، فإن بدء يومك بكوب من الخضراوات يساعد على موازنة درجة الحموضة والحفاظ على نشاطك لفترة طويلة.

فوائد عصير الخضراوات 1. يقلل الالتهاب وعصير الخضراوات له فوائد عديدة منها: تقليل الالتهاب، وتحسين الهضم، وإزالة السموم من الجسم، وتقوية جهاز المناعة. غالبًا ما يؤدى الالتهاب المزمن فى الجسم، سواء الخارجى أو الداخلى، إلى أمراض مزمنة إذا لم يتم علاجها بشكل صحيح، ومع ذلك فإن بدء يومك بالخضراوات يمكن أن يساعد فى تهدئة الالتهاب بأفضل طريقة ممكنة، كما أنه سيساعد جسمك على الأداء بشكل أفضل من خلال مساعدة أعضائك على العمل على النحو الأمثل، ما يساعد فى الحفاظ على صحتك على المدى الطويل. 2. يحسن الهضم وفقًا للأبحاث، فإن عصير الخضراوات له خصائص بروبيوتيك، والبروبيوتيك أهو البكتيريا الجيدة التى تساعد فى عملية الهضم فى أمعائنا. 3. يزيد من مستويات الطاقة يساعد تناول العصير الأخضر الطازج بانتظام على معدة فارغة على إبقائك نشطًا طوال اليوم، كما أنه يحسن حالتك المزاجية.

ونظرًا لتنوع العناصر الغذائية والفيتامينات والمغذيات النباتية يساعد العصير الأخضر فى الوقاية من العديد من الأمراض والشيخوخة المبكرة.



4. يجعل بشرتك لامعة ونضرة تساعد الخصائص العلاجية للأمعاء للعصير الأخضر إلى جانب الترطيب الأفضل على تنظيف خلايا الجسم وإزالة السموم منها، ما يساعدك بدوره على الحصول على بشرة أفضل. من يجب أن يتجنب شرب العصير الأخضر فى الصباح؟ عليك أن تكون حذرا مع بعض الأطعمة إذا كنت تعانى من مرض مزمن، حيث يجب على الأشخاص المصابين بمرض الكلى المزمن أو أى مشكلة أخرى فى الكلى تجنب شرب العصير الأخضر يوميًا، حيث يحتوى على نسبة عالية من الأوكسالات، والتى يمكن أن تكون ضارة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل فى الكلى.

أيضًا يجب على مرضى السكرى الابتعاد عن هذه العصائر لأنها لا تساعدهم، حيث إنها عادة ما تكون منخفضة فى الألياف والبروتين وهما من أهم العناصر الغذائية التى تساعد على التحكم فى مستويات السكر فى الدم.