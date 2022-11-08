منسقة الأمم المتحدة لليوم السابع: COP27 فرصة لبناء الثقة بين العالم النامى والمتقدم

شرم الشيخ – رباب فتحى

قالت إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، حول أهمية انعقاد قمة المناخ COP27 فى مصر، كممثل للقارة الأفريقية، إن قمة هذا العام هى "كوب أفريقى"، وتحمل أهمية بالغة لأنها تلقى بالضوء على أفريقيا وتحدياتها واحتياجاتها وكذلك احتياجات الدول النامية.

وأضافت فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" على هامش المشاركة فى فعاليات قمة المناخ "كوب 27" فى يومها الثالث، أن إحدى الرسائل المهمة والتى أكد عليها رئيس قمة المناخ المصرى، سامح شكرى، هى أننا فى حاجة لبناء الثقة بين الدول النامية والمتقدمة، وهناك فرصة كبيرة لأن يتحقق ذلك خلال قمة هذا العام، معتبرة أن انعقاد القمة فى أفريقيا مهم للغاية، لاسيما وأن القارة من بين الأقل إصدارا لانبعاثات الكربون، حيث يصدر عنها 4% فقط من الانبعاثات فى العالم، ومع ذلك فهى من بين الأكثر تضررا.

وأوضحت أن ما أكثر تهتم به الأمم المتحدة هو هؤلاء الأشخاص الذين لا يستطيعون التكيف مع آثار تغير المناخ، والمجتمعات الأكثر عرضة للأضرار فى أفريقيا.